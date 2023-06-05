Dicle Üniversitesi'nde Sosyal Dijital Öğrenme Projesi Sempozyumu Düzenlendi

Dicle Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu ve Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi koordinatörlüğünde yürütülen uluslararası ortaklıklı 'Sosyal Dijital Öğrenme Projesi' kapsamında sempozyum düzenlendi. Proje yürütücüsü Doç. Dr. Osman Solmaz, sosyal medya destekli dil öğretim uygulamalarının dil öğrenme sürecini daha etkili hale getirdiğini belirtti.

Dicle Üniversitesi (DÜ) Yabancı Diller Yüksekokulu ve Ziya Gökalp Eğitim Fakültesinin koordinatörlüğünde yürütülen uluslararası ortaklıklı "Sosyal Dijital Öğrenme Projesi" kapsamında sempozyum düzenlendi.

DÜ'den yapılan açıklamaya göre, Dicle Üniversitesi kampüsünde gerçekleştirilen etkinlikte konuşan proje yürütücüsü Doç. Dr. Osman Solmaz, sosyal medya destekli dil öğretim uygulamalarının, dil öğrenme sürecini daha etkili hale getirmek adına önemli bir katkı sağladığını belirtti.

Etkinlik kapsamında Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Yabancı Diller Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İsmail Çakır ve İstanbul Üniversitesinden Doç. Dr. Tuncer Can'ın katıldığı "Yabancı Dil Öğretiminin Geleceği" konulu bir panel de düzenlendi.

Etkinliğe, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Tanyıldız, Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Giray Topal, farklı fakültelerden öğretim üyeleri, çeşitli illerden İngilizce öğretmenleri ve İngilizce öğretmen adayları katıldı.