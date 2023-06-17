Yanlış okula giden üniversite adayı YKS'ye giremedi

ADANA'da Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) gireceği okulun yerini karıştıran genç, yanlış okula geldiği için sınava giremedi. Duruma tepki gösteren genç sınav giriş kağıdını yırtarak, "Haritada okulun konumu burası gösteriyordu. Evimin çok uzağında okula verdiler" dedi.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) bugün tüm Türkiye'de 10.15 itibariyle başladı. Sınava girecek adaylar, saat 10.00'a kadar binalara giriş yapabildi. Bazı öğrenciler sınava son dakika yetişerek içeriye girmeyi başardı. 10.00'dan sonra gelen adaylar ise sınava alınmadı. Adana'nın Seyhan ilçesindeki İsmet İnönü İlkokulu önüne sınav giriş kağıdıyla gelen bir genç, yanlış okula geldiğini fark etti. Sınava gireceği okulun Yüreğir ilçesinde olduğunu öğrenen genç, duruma tepki gösterdi. Kendisini teselli etmek isteyenlere dert yanan genç, "Haritada okulun konumu burası gösteriyordu. Evimin çok uzağında okula verdiler. Kabasakal'da oturuyorum. Yüreğir'deki okula vermişler. Böyle sistem olmaz olsun" diyerek sınav giriş kağıdını yırtıp oradan uzaklaştı.