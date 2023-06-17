Milli Eğitim Bakanı Kahramanmaraş'ta: Öğretim süreci sorunsuz başlayacak

ÖĞRETİM SÜRECİ SORUNSUZ BAŞLAYACAK

? Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin bir dizi ziyaretler için geldiği Kahramanmaraş'ta ilk olarak afet koordinasyon merkezinde il eğitim değerlendirme toplantısına katıldı. Bakan Tekin'e Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, milletvekilleri ve daire amirleri eşlik etti. Bakan Tekin, toplantının ardından Muhsin Yazıcıoğlu Eğitim Kampı'na geçerek birinci derecede yakınlarını kaybeden öğretmenlerle bir araya gelip başsağlığı diledi. Tekin daha sonra öğretmenlerle buluşup sorularını yanıtlayarak taleplerini dinledi.

'PLANLANAN DERSLİKLERİN MALİYETİ 5 MİLYAR'

Bakan Tekin, şöyle devam etti: "Deprem öncesi Kahramanmaraş'taki derslik sayımız 10 bin 111. Bunu şunu için zikrettim; ilimizde yıkılan, yıkılacak olan, ağır hasarlı, orta hasarlı derslik durumlarımız göz önünde bulundurulduğunda şunun altını rahatlıkla çizebiliriz 1 Eylül tarihi itibariyle Kahramanmaraş'ın il merkezi ve ilçe merkezlerinde bütün eğitim birimleri eğitim-öğretim süreci sorunsuz bir şekilde başlayacak bütün tedbirleri almış durumdayız. Deminki derslik sayısına atıfta bulunmamın sebebi de şuydu. Bu tedbirlerimizin bir kısmı kalıcı yatırımlar, bunlarla beraber düşünüldüğünde bu yatırımlar tamamlandığında 6 Şubat'taki derslik sayısının üstünde bir derslik sayısı Kahramanmaraş'ta hizmete girmiş olacak. Tekrar altını çizerek söylüyorum 1 Eylül'de hiçbir sıkıntı yaşamadan eğitim-öğretim başlayacak. Yatırımların tamamı bittiğinde fiziksel olarak tamamlandığında ise 6 Şubat'takinden daha üst, daha fazla bir sayıda dersliğimiz Kahramanmaraş'ta olmuş olacak. Şu ana kadar bugün planladığımız okulların 1 Eylül'e yetişmesi için planladığımız dersliklerin toplam maliyeti, yatırım maliyeti yaklaşık 5 milyar bandında"

'KAHRAMANMARAŞ'A 1839 ÖĞRETMEN ATAMASI YAPILDI'

Kahramanmaraş'ta deprem sebebiyle eğitim-öğretim sürecini aksatan öğrencilere hem akademik başarıları hem de psikolojik durumları açısından yaz tatili süresince kurslar kapsamında ilave eğitimler verileceğini kaydeden Bakan Yusuf Tekin, "Bu eğitimlerin içeriği hem akademik eğitimler hem psikolojik destek hem de bu kapsamda değişik sosyal aktiviteler bu paketin içerisinde yer alacak, böyle bir süreci de başlatmış olduk. Bir başka konu, derslikler dışında 200 yataklı öğretmenevini de yatırım programına eklemiş bulunuyoruz. Onu da inşallah en kısa sürede bitirip Kahramanmaraş'taki arkadaşlarımızın hizmetine sunmuş olacağız. Diğer bir konu bölgeye, Kahramanmaraş özelinde söyleyeyim 1839 öğretmen ataması yapıldı ve bu öğretmen arkadaşlar, eğitim-öğretim yılı başlamadan öğretmenlik mesleklerine başlayacaklar, hazır olarak burada bulunacaklar. Bu rakam düşünüldüğünde Kahramanmaraş genelinde norm ihtiyacının tamamı giderilmiş durumdadır. Yani norm kadro açısından Kahramanmaraş'ta hiçbir problem kalmayacak. Ama şöyle bir sıkıntımız olabilir; bu 1839 öğretmen arkadaşımızın buraya geldiğinde konaklayacak yer problemi olabilir. İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz bu arkadaşlarımızın tamamına yakınıyla birebir irtibat halindeler. Kendi kişisel durumlarına göre kendilerine konaklayacak yer temini, konusunda da valilikle birlikte gerekli tedbirleri alıyorlar. Bu 1839 öğretmenimiz Kahramanmaraş'a geldiğinde kendilerine konaklayacakları yer konusunda sıkıntı yaşamayacakları bir tablo sunmuş oluyoruz" dedi. Milli Eğitim Bakanı Tekin ayrıca Kahramanmaraş'ta spor lisesi talebi olduğunu, bu talebi de olumlu karşıladıklarını belirterek, "Kahramanmaraş, güreş konusunda Türkiye'de sözü sayılır bir ilimiz. Ben, daha önceki spor liselerimiz tematik hale getirme süreci başlatmıştık voleybol lisesi, futbol lisesi, basketbol lisesi gibi. İnşallah Maraş'taki spor lisesini de güreş lisesi olarak kurgulayıp ona göre tesislerini oluşturup en kısa zamanda onu tamamlayıp hizmete sunmuş olacağız" diye konuştu.