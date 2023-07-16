ÖSYM tarafından düzenlenen Dikey Geçiş Sınavı'na geç kalan adaylar salona alınmadı. Sınava 464 bin 281 aday katıldı. Geç kalan ve kimliklerini unutan adaylar sınava giremedi. Sonuçlar 11 Ağustos'ta açıklanacak.

DGS'ye geç kalanlar kapıdan döndü

EDİRNE - ÖSYM tarafından düzenlenen ve 464 Bin 281 adayın katılımıyla gerçekleşen "Dikey Geçiş Sınavı" geç kalan adaylar kapıdan içeri alınmadı.

ÖSYM tarafından düzenlenen "Dikey Geçiş Sınavı (2023-DGS), geç kalanlar salona alınmadı. 2023-DGS sınavı, 464 bin 281 adayın katılımıyla yapıldı.

81 ilde ve Lefkoşa'da 97 noktada düzenlen sınava 1230 bina ve 21 bin 167 salonda adaylar ter döktü.

2 yıllık meslek yüksekokullarını 4 yıllık lisans programlarına geçerek eğitimlerini devam ettirmek isteyen adaylar, yapılan Meslek Yüksekokulları ile Açık öğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı gerçekleştirildi.

Bazı öğrenciler sınava koşarak yetişirken bazıları ise geç kaldığından ve kimliklerini unuttuğundan dolayı salona giremedi.

2 dakika arayla sınava girmediğini ifade eden Rabia Gencer, kimlik kartını yanına almadığından dolayı salona alınmadığını belirterek, "İl dışından geliyordum. Ulaşımdan dolayı biraz panik yaptığımdan dolayı geç kaldım. Sınava ucu ucuna yetişmeye çalıştım ama olmadı. Kendimi de daha fazla üzmek istemiyorum" dedi.

Sınava giren adaylar, 2023-DGS sonuçlarını 11 Ağustos'ta öğrenebilecek.