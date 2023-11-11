Dezavantajlı Gençlere Keman Kursu Düzenlendi

Kırklareli Emniyet Müdürlüğü tarafından dezavantajlı gençlere yönelik keman kursu düzenlendi. İl Emniyet Müdürlüğü tarafından hazırlanan 'Gölgeni Arkanda Bırak Projesi' kapsamında Halk Eğitimi Merkezi'nde açılan kursa 15 genç katıldı. Kursu başarıyla tamamlayan gençlere belge verilerek keman hediye edildi.

Kırklareli Emniyet Müdürlüğü tarafından dezavantajlı gençlere yönelik keman kursu düzenlendi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, sosyal ve ekonomik açıdan dezavantajlı olarak hayatlarını idame ettirmeye çalışan gençlere yönelik "Gölgeni Arkanda Bırak Projesi" hazırlandı.

Proje kapsamında Halk Eğitimi Merkezinde keman kursu açıldı.

15 gencin katıldığı kursu başarıyla tamamlayanlara belge verilerek, keman hediye edildi.