Devrek Belediye Başkanı Çetin Bozkurt'tan Öğretmenler Günü Mesajı

Devrek Belediye Başkanı Çetin Bozkurt, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e 'Başöğretmen' unvanının verilişinin 95. yıl dönümü ve 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Başkan Bozkurt, Atatürk'ün öğretmenlerin yeni nesli yetiştireceğine işaret ettiğini belirtti ve tüm öğretmenlerin gününü kutladı.

Devrek Belediye Başkanı Çetin Bozkurt, Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e "Başöğretmen" unvanının verilişinin 95. yıl dönümü ve 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle bir mesaj yayınladı.

Mesajında, 24 Kasım 1928 tarihinde Millet Mektepleri'nin açıldığını ve ülke genelinde okuma-yazma seferberliği başlatıldığını da anımsatan Başkan Bozkurt, "Atatürk'ün, 'Öğretmenler! Yeni nesli, Cumhuriyet'in özverili öğretmen ve eğitmenleri, sizler yetiştireceksiniz; yeni nesil, sizin eseriniz olacaktır' diyerek modern, çağdaş Türkiye'yi öğretmenlerin yaratacağına işaret ettiğini" belirtti.

Başkan Bozkurt mesajında şu görüşlere yer verdi:

"Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e 'Başöğretmen' unvanının verildiği 24 Kasım gününü her yıl 'Öğretmenler Günü' olarak kutluyoruz.

Modern dünyada eğitim, hayati öneme sahip bir unsurdur. Eğitim, bugün sadece kalkınmamızın ve gelişmemizin temel unsuru olmanın dışında, ülkemizin dünya üzerindeki yerini de tayin eden stratejik bir değerdir. Eğitimin gücünü bilen ve öğretmenlerimize bu alanda büyük sorumluluklar yükleyen, aydınlanmacı eğitim anlayışını benimseten, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ışığında, ülkemizin çağdaş geleceği için çocuklarımızı ve gençlerimizi büyük bir emek ve gayretle yetiştiren öğretmenlerimize saygı ve selamlarımı iletiyorum.

Bu vesileyle, başta Başöğretmenimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, bütün öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutluyor, ebediyete göçen öğretmenlerimizi de saygı ve minnetle anıyorum."