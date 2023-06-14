Devlet okullarında özel gereksinimli öğrencilere mezuniyet töreni

Arnavutköy İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından devlet okullarında eğitim öğretim görmekte olan özel eğitim öğrencileri için toplu mezuniyet töreni şölen havasında yapıldı.

KEP ATMA TÖRENİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Erdoğan Demirören Özel Eğitim Anaokulu öğrencilerinin de katılım sağladığı törende öğrenciler dans gösterileri yaptı ve ardından kep atma töreni gerçekleştirildi. Öğretmenlerin hazırladığı atölye ve etkinliklerde çocuklar eğlenceli vakit geçirdiler. Başakşehir İTÜ İsmail Dede Efendi Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri de programda mini bir konser verdiler. İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı da programa katılarak çocuklar ile atölyelerde etkinliklere katıldı.