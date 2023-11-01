DEVA Partisi Milletvekili Evrim Rızvanoğlu, Okullarda Ücretsiz İçme Suyu Talep Ediyor

DEVA Partisi İstanbul Milletvekili Evrim Rızvanoğlu, okullarda içme suyu ihtiyacının ücretsiz karşılanacağı bir sistemin kurulmasını talep etti. Rızvanoğlu, suyun, yaşamsal bir ihtiyaç olmanın ötesinde temel bir insan hakkı ve sağlıklı bir yaşam sürdürülebilmesi için vazgeçilmez bir unsur olduğunu söyledi.

DEVA Partisi İstanbul Milletvekili Evrim Rızvanoğlu, okullarda içme suyu ihtiyacının ücretsiz karşılanacağı bir sistemin kurulmasını talep etti.

Rızvanoğlu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, suyun, yaşamsal bir ihtiyaç olmanın ötesinde temel bir insan hakkı ve sağlıklı bir yaşam sürdürülebilmesi için vazgeçilmez bir unsur olduğunu söyledi.

Su tüketiminin, çocukların öğrenme ve konsantrasyon yeteneklerinin gelişmesinde de yerinin çok büyük olduğunu ifade eden Rızvanoğlu, çocukların, gerektiği kadar su içmediğinde fiziksel ve zihinsel performanslarında ciddi sorunların ortaya çıkabileceğini belirtti.

Evrim Rızvanoğlu, su içmeyen çocuğun gelişemediğini, sağlıklı gelişemeyen çocuğun ise öğrenemediğini vurgulayarak, Avrupa Gıda Güvenliği Otoritesi'nin günlük su ihtiyacına ilişkin verilerine göre, okul çağındaki bir çocuğun günlük ortalama 2 litre su içmesi gerektiğini aktardı.

Okullarda içme suyu ihtiyacını ücretsiz karşılayacak bir sistemin bulunmadığını dile getiren Rızvanoğlu, şunları kaydetti:

"Çocuklarımıza okullarda içilebilir suyun ücretsiz verilmesini talep ediyoruz. Okullara, musluk suyunun gerekli arıtma sistemlerinden geçtikten sonra yerleştirilecek su çeşmeleri aracılığıyla çocuklarımızın suya ücretsiz ulaşmasını istiyoruz. Çocukların evlerinden sulukları ile getirdikleri su, günlük ihtiyaçlarını karşılamaya yetmiyor. Okula giden çocukların önünde parayla su satın almaktan başka hiçbir çare yok. Çocukların içme suyuna ücretsiz erişebilmesi bir şart haline geliyor. Milli Eğitim Bakanlığına çağrı yapıyoruz: Okullara su çeşmeleri konsun, çocuklarımız ücretsiz suya erişebilsin."