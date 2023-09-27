DEVA Partisi Milletvekili Elif Esen: Tüm Devlet Okullarına Su Arıtma Cihazı Kurulmalı

DEVA Partisi İstanbul Milletvekili Elif Esen, tüm devlet okullarına su arıtma cihazı kurularak temiz su ihtiyacının karşılanması gerektiğini söyledi. Ücretsiz okul yemeği uygulamasının geçici olarak durdurulmasının kabul edilemez olduğunu belirten Esen, çocukların olumsuz etkileneceğini dile getirdi.

DEVA Partisi İstanbul Milletvekili Elif Esen, tüm devlet okullarına su arıtma cihazı kurularak temiz su ihtiyacının karşılanması gerektiğini söyledi.

Esen, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, ücretsiz okul yemeği uygulamasının geçici olarak durdurulmasının kabul edilemez bir karar olduğunu belirtti.

Bu kararın çocukları olumsuz etkileyeceğini dile getiren Esen, hükümetin yanlış politikaları ve gıda fiyatlarında ciddi artışlar nedeniyle, okul kantinlerinde tost fiyatının 30 lirayı aştığını; çocukların "bir tosta bile ulaşamayacak hale geldiğini" öne sürdü.

Eğitime ayrılan bütçenin yer yıl azaldığını söyleyen Esen, "Milli Eğitim Bakanlığı bütçesinin azalması, ücretsiz okul yemeği programının askıya alınması, temiz içme suyu ihtiyacının giderilememesi, okulların temizlik ve hijyen eksiklikleri gibi sorunlar çocuklarımızın geleceğini olumsuz etkiliyor. Bu sorunlara karşı adımların atılması gerekir." dedi.

Tüm devlet okullarında, öğrenci sayısı dikkate alınarak temiz su temin eden arıtma cihazlarının kurulmasını isteyen Esen, "Milli Eğitim Bakanlığı ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bütçesinin arttırılması lazım. Temiz ve sınırsız su ihtiyacının karşılanması sağlanmalı, temizlik ve hijyen sorununun çözülmesi için gerekli personelin istihdamına öncelik verilmelidir." diye konuştu.