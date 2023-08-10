DEÜ, İZİKAD ve Azerbaycan İş Kadınları Derneği'ni konuk etti

Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir İş Kadınları Derneği (İZİKAD) ve Azerbaycan İş Kadınları Derneği'ni ağırladı. DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, kadınlara sağlanan imkanları paylaştı ve desteklerini sürdüreceklerini belirtti.

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ), İzmir İş Kadınları Derneği (İZİKAD) Yönetim Kurulu Başkanı Betül Sezgin ve dernek üyeleri ile Azerbaycan İş Kadınları Derneği Başkanı Sakina Babayeva ve dernek temsilcilerini konuk etti.

Farklı disiplinlerdeki başarılı akademik çalışmaları ve toplumsal farkındalık konularında önemli çalışmalara imza atan Dokuz Eylül Üniversitesi, iş dünyasının başarılı kadınlarını konuk etti. İzmir İş Kadınları Derneği (İZİKAD) Yönetim Kurulu Başkanı Betül Sezgin ve dernek üyeleri ile Azerbaycan İş Kadınları Derneği

Başkanı Sakina Babayeva ve dernek temsilcilerini ağırlayan DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, DEÜ'nün eğitim-öğretim, istihdam ve kariyer alanlarında kadınlara sağladığı imkanları paylaştı. Kurum olarak kadınların gerek öğrenim hayatında gerekse kariyer yolculuklarında destekçisi olmayı sürdüreceklerini ifade

eden Rektör Hotar, "Üniversitemizde düzenlenecek çeşitli farkındalık, sağlık ve eşitlik temalı programlar ile kadınlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Eğitim gördüğüm üniversitede ilk kadın rektör olarak hizmet etmekten mutluluk duyuyorum. Kadınların eğitimden sağlığa, hizmet sektörlerinden yönetime, spordan sanata kadar hemen her alanda istihdamının sağlanması kentimiz ve ülkemiz açısından büyük önem arz etmektedir" dedi.

Ekonomiye ve istihdama katkı

DEÜ'nün farklı akademik birimlerindeki faaliyetlerinin yanı sıra DEÜ Teknoparkı (DEPARK), DEÜ Teknoloji Transfer Ofisi (DETTO) ile BAMBU Hızlandırma ve Kuluçka Merkezi gibi inovasyon ve Ar-Ge odaklı çalışan birimleri ile kent ekonomisine katkı sunarak istihdamı arttırdıklarını belirten Rektör Prof. Dr. Nükhet Hotar, "Dokuz Eylül ailesi olarak Türk dünyası ile yakın ilişkiler içerisindeyiz. Özellikle kardeş ülke Azerbaycan ile pek çok projede ortak hareket ediyoruz. Bu süreçte başarılı kadınlarımızı da farklı sektörlerde daha çok görmek istiyoruz. Her alanda olduğu gibi girişimcilik ekosisteminde başarılı kadınları görmeye ihtiyacımız var" diye konuştu. - İZMİR