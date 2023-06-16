Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) ile Kırgızistan Uluslararası Üniversitesi arasında akademik işbirliği protokolü imzalandı. Protokol kapsamında öğrenci ve akademisyen değişimi, bilimsel yayın ve eğitim materyallerinin değişimi, bilimsel araştırma projelerinin uygulanması, ortak kongre, konferans, seminer ve çalıştayların düzenlenmesi gibi faaliyetler yer alacak.

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) ile Kırgızistan Uluslararası Üniversitesi arasında akademik işbirliği protokolü imzalandı.

DEÜ'den yapılan açıklamaya göre, DEÜ Rektörlük Binası'ndaki törende protokole, DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar ile Kırgızistan Uluslararası Üniversite Rektörü Asylbek Aidaraliev imza attı.

Hotar, yaptığı konuşmada, Türk Dünyası'ndan yükseköğretim kurumları ile işbirliklerine önem verdiklerini vurguladı.

Protokolün hayırlı olmasını dileyen Hotar, şunları kaydetti:

"Uluslararası Kırgızistan Üniversitesi ile güç birliğimizde süreklilik sağlanmasını diliyoruz. İşbirliklerimiz kapsamında iki üniversite arasında öğrenci ve akademisyen değişiminin desteklenmesi, kurumlar arasındaki bilimsel yayın ve eğitim materyallerinin değişimi, bilimsel araştırma projelerinin uygulanması noktasındaki araştırmalar, ortak kongre, konferans, seminer ve çalıştayların düzenlemesi gibi faaliyetler bulunuyor. Bunun yanı sıra; sağlık turizmi, çift diploma anlaşmaları ve farklı bir alan olarak uzay tıbbına yönelik bir çalışma yürütmek gibi planlamalarımız var. Tüm bunlara yönelik ilerleyen süreçte adımlarımızı ivedilikle atacağız."

Asylbek Aidaraliev ise DEÜ'nün kültürel ve bilimsel çalışmalarını Kırgızistan'dan takip ettiklerini belirterek, şunları ifade etti:

"Güçlü bağlarımız, kültürümüz ve medeniyetimiz, bizler için önemli bir itici güç. Bu güç ile faaliyetlerini yakından izlediğimiz Dokuz Eylül Üniversitesi ile çalışmaktan mutluluk duyacağız. Bizleri İzmir'de güzel bir misafirperverlikle ağırlayan Sayın Rektör Prof. Dr. Nükhet Hotar'a ve tüm DEÜ ailesine teşekkürlerimi sunuyorum."