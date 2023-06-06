DEÜ Çevre Günleri Etkinliği Gerçekleştirildi

Dokuz Eylül Üniversitesi tarafından düzenlenen Çevre Günleri etkinliği, çevrenin korunması ve tarımın çevresel etkileri gibi konuları ele aldı.

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) tarafından Çevre Günleri etkinliği gerçekleştirildi.

DEÜ Sabancı Kültür Sarayı'nda, bu yıl dördüncüsü düzenlenen programın açılışında konuşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Ömür Özdil, çevrenin korunmasında çocuklara aşılanacak bilincin çok önemli olduğunu söyledi.

Çocuklar ve gençlere ana kirleticilerin ortadan kaldırılması bilincinin aşılanması gerektiğini ifade eden Özdil, bu alanda yatırım yapılması gerektiğini kaydetti.

Özdil, market alışverişlerinde poşetlere ücret konmasının poşet kullanımını azalttığına da dikkat çekti.

Doğal afet ve kirliliğin tarıma etkisi

Tarım ve Orman İl Müdür Yardımcısı Fatih Kılıç da tarımın insanların beslenmesi için temel bir kaynak olmasının yanı sıra ekonomik kalkınmanın da önemli bir parçası olduğunu dile getirdi.

Tarımın çevre ve iklim şartlarına bağlı yapılırken aynı zamanda çevreyi de etkilediğine dikkati çeken Kılıç, "Ancak son dönemlerde çevre kirliliği ve iklim kriziyle çevresel ve iklim şartlarını tahmin etmekte zorlanmaktayız. İlimizde geçen yıl çiftçilerimizi etkileyen 22 doğal afetle karşı karşıya kaldık. Yaklaşık 2000 çiftçi bu afetlerden doğrudan etkilendi. İlimizde son zamanlarda görmeye alışık olmadığımız tsunami, hortum, fırtına, dolu, yoğun ani yağışlar ve sel gibi doğal afetlerle sık sık karşılaşmaktayız. Bu kapsamda tarım sektörünü çevreyle iklim şartlarına uyumlu hale getirmek için ve çevremizi korumak için bakanlığımız ve il müdürlüğümüz, çevre kirliliği, iklime uyum, suyun verimli kullanımı, erozyonla mücadele, gıda israfı, döngüsel ekonomi ve sürdürülebilirlik gibi konularda birçok çalışma yürütmekte, çeşitli hibe ve kredi imkanlarıyla destekleme sağlamaktadır." diye konuştu.

DEÜ Rektör Yardımcısı Prof.Dr. Duygu Özel Demiralp da üniversitenin çevre konusunda yaptığı çalışmaları anlattı.

Etkinlikte yapılan oturumlarda plastik kirliliği, kalıcı kirleticiler ve depremlerin çevresel etkileri temaları masaya yatırıldı.