Dershanede Yaşanan Sorun Nedeniyle Esnaf Tehdit Edildi

Eskişehir'de kızının kayıtlı olduğu dershanede yaşadığı sorunu internetten yorum olarak yazan Meryem Şensöz, dükkanına gelen dershane görevlisi tarafından yorumları silmesi için tehdit edildiğini iddia ederek

"O yorumları sileceksin' diyerek tehdit etti. Suç duyurusunda bulundum. Milli Eğitim'e de şikayet ettim. Kendisine hakaret davası açtım" dedi.

Eskişehir'de esnaflık yapan Meryem Şensöz, 8 sınıf öğrencisi kızının kayıtlı olduğu dershaneden eksiklerini gidermesi için ek ders istedi. Ek ders istemek için gittiği eğitim kurumunda iddiasına göre yöneticilerin kötü tepkisiyle karşılaştı. Duruma sinirlenen Şengöz, kızının kaydını dershaneden sildirdi. Ardında da dershanenin internet sayfasına yaşadığı durumu anlatan yorum attı. Yorumun ardından yine iddiaya göre Şengöz'ün dükkanına dershane görevlisi geldi. Burada oldukça sinirli olduğu görülen Çiğdem A., Meryem Şengöz ile tartıştı. İddiaya göre esnafı tehdit eden Çiğdem A.'nın görüntüleri güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

"Kurucularından olduğunu iddia eden kadın dükkanıma geldi"

Olay hakkında konuşan Meryem Şensöz, "Kızım bursluluk sınavını kazandı. 'Merdiven altı dershanelere yazdırmayın, kızınız bizim dershaneye gelsin' diye ısrar ettiler. Biz de kızımı oraya yazdırdık. Fakat 2 ay gittikten sonra kızım rahatsızlandı, 3 haftalık bir boşluğu oldu. Bunun üzerine kızım etüt istedi. Fakat etüt yazmamışlar, derslerinden geri kaldı kızım. Ben bu konuyu dershaneye görüşmeye gidince Çiğdem A. tarafından üslupsuz şekilde kızım da ben de hakarete uğradık. Orada ego tatmin edici şekilde konuşmalar yaptı, hatta bizi kovmak istedi. Kendisiyle orada tartışmadım. Üsluplu şekilde dershaneden almak istediğimi ve gereken mevkilere şikayet edeceğimi söyledim. O gece sayfalarına yorum yaptım. Yaptığım yorumda hiçbir üslupsuz, tehdit ve hakaret edici bir şey yoktu. Sadece yaşadığım acı tecrübeyi paylaştım. Çünkü benim kızım orada haksızlığa uğradı. Başka bir çocuk haksızlığa uğrayıp mağdur olmasın diye yazdım. Ben bunu yazmamın üzerinde dershanenin kurucularından olduğunu iddia eden kadın dükkanıma geldi. Beni müşterimin, personelimin hatta toptancımın yanında bana hakaret ederek, 'siz hırsızsınız, ahlaksızsınız. Bu yaptıklarını sana tek tek ödeteceğim. O yorumları sileceksin' diyerek tehdit etti burada "dedi.

"Gerçekten üslubu, tavrı hiçbir eğitimciye yakışmaz"

Eğitim veren bir kurumda böylesi bir olay yaşadığını iddia eden Meryem Şensöz şöyle devam etti;

"Eğer bir eğitimciyse, kurucuysa gerçekten hiç hoş bir şey değil. Bir eğitimciye yakışan şeyler değil. Yaptığı şey mahalle ağzıydı. Buraya gelip bana insan gibi 'Meryem hanım konuşabilir miyiz? Yaptığınız yorumları silmenizi rica edebilir miyim' diyebilirdi. Bunlar zaten ispatlı videolu ispatlı şekilde var. Davamı açtım tabii ki de. Suç duyurusunda bulundum. Milli Eğitim'e de şikayet ettim. Kendisine hakaret davası açtım. Dışarı çıkmasını, terbiyesizlik yapmamasını söyledim. Ama beni dinleyen kim? Ben sadece yaşadığım olayı anlattım. Herkes okuyabilir, herkese açık sayfa zaten. Karakol ifademde de mevcut, kendilerine sundum delil olarak. Çocuğum bundan psikolojik olarak çok etkilendi. Yeniden dershaneye arayışına girdim aynı sıkıntıyı yaşamayalım diye. İki haftadır dershaneye gönderemiyorum çocuğumu, korkuyorum. Yeni bir dershanede başka bir olay yaşanacak mı, etüt sıkıntısı olacak mı, yine öğretmenlerin ya da kurucusunda böyle bir sorun olacak mı? Çünkü sütten ağzı yanan yoğurdu üfleyerek yiyor. Dershanenin yeri, konumu gerçekten önemli değil. Küçük bir yer de olabilir ama önemli olan iyi eğitim verebilmesi. Üstüne basarak söylüyorum gerçekten üslubu, tavrı hiçbir eğitimciye yakışmaz. Bunu mahalle ağzıyla bir kadın bile yapmaz bence. Kötü yorumları görüyorum sayfada ama silinmiş oluyor. Benim yorumum da yok sayfada. Silinmiş ya da bir şekilde hesabım kısıtlanmış. Çünkü bunları bir şekilde siliyorlar, kötü yorumlar sayfanın altından tamamen gidiyor." - ESKİŞEHİR