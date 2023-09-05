Derince Belediyesi Mesleki Eğitim Kursları Kayıtları Başlıyor

Derince Belediyesi Mesleki Eğitim Kursları (DER-MEK) için kayıtlar 11 Eylül'de başlıyor. DER-MEK bünyesinde ücretsiz olarak düzenlenen kurslar çeşitli branşlarda eğitim imkanı sunuyor. Kayıtlar 22 Eylül'de sona erecek.

Derince Belediyesi Mesleki Eğitim Kursları (DER-MEK) için kayıtlar 11 Eylül'de başlıyor.

Derince Belediyesi'nin İlçe Halk Eğitim Merkezi ile birlikte eğitime yönelik projeler çerçevesinde düzenlediği Derince Belediyesi Mesleki Eğitim Kursları'na (DER-MEK) katılım sağlamak isteyen vatandaşlar için yeni dönem kayıtları başlıyor. DER-MEK bünyesinde ücretsiz olarak düzenlenen kurslar içerisinde dikiş, mefruşat, el nakışı, resim, seramik, kuaförlük, filografi, ahşap yakma, çanta yapımı, takı tasarımı gibi birçok önemli branş yer alıyor. Gerçekleşecek olan eğitimlere Derincelilerin yoğun ilgi göstermesi bekleniyor.

DER-MEK çatısı altında 6 ayrı kurs merkezinde düzenlenecek olan kurslar için kayıtlar 11 Eylül'de alınmaya başlanacak. Kusachi, Yenikent, Çınarlı, Fatih, Mersincik ve Sırrıpaşa merkezlerinde gerçekleşecek kayıt süreci 22 Eylül'de son bulacak. Kayıtların ardından katılımcılara yıl boyunca usta öğreticiler tarafından eğitim verilecek. - KOCAELİ