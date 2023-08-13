Depremzedelerin YKS'deki Başarısı

KAHRAMANMARAŞ merkezli depremlere Hatay'da yakalanan ve evlerinin ağır hasar alması nedeniyle ailesiyle birlikte Mersin'in Erdemli ilçesindeki geçici barınma merkezine yerleşen Arda Taş (18), Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı'na ( Yks ) ailesine ait otomobilde hazırlandı. Temel Yeterlilik Sınavı (TYT) eşit ağırlıkta 455,66 puan alarak Türkiye sıralamasında 5 bin 305'inci olan Taş, hayalinin Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ne yerleşmek olduğunu söyledi.

Defne ilçesi Pınarbaşı Mahallesi'nde Yks'ye hazırlanırken 6 Şubat depremlerine yakalanan Okul Nihal Turgut Anlar Anadolu Lisesi öğrencisi Arda Taş, evlerinin ağır hasar alması nedeniyle ailesiyle Erdemli'ye taşındı. İlk olarak bir lisenin erkek yurduna yerleştirilen Taş ailesi daha sonra depremzedeler için geçici barınma merkezine dönüştürülen sebze hali binasına yerleşti. Çok sayıda kişinin yaşadığı bu merkezde zor şartlar altında YKS'ye hazırlanan Taş, TYT eşit ağırlıkta 455,66 puan alarak Türkiye sıralamasında 5 bin 305'inci oldu. Depremde yakınlarını ve çocukluk arkadaşlarını kaybeden Taş, depremden sonra toparlanmak ve yeniden sınava hazırlanmak için zor bir toparlanma süreci yaşadığını söyledi. Taş, tercihlerinin ilk sırasında çocukluktan bu yana hayalini kurduğu Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni yazdığını söyledi.

'ZORLU BİR SÜREÇTİ'

Deprem sürecinde sınava nasıl hazırlandığını anlatan Taş, "Deprem olana kadar çalışmalarım iyi gidiyordu. Depremden sonra zorlu bir süreç yaşadım. Zor bir toparlanma süreci oldu. Zarar gören evimizden kitaplarımı çıkartamadım. 10-11 gün boyunca Hatay'da kaldık, çıkamadık. Depremde kayıplarımız oldu. İlk anda kaybın bu denli çok olduğunu öğrenemedik, şebeke sıkıntısı oluyordu. Gün geçtikçe kayıplarımızı öğrenmeye başladık. Yakın arkadaşlarım vefat etti. Kuzenim, yengem vefat etti" dedi.

'DEPREM ÖNCESİ HEDEFİM İLK 500'DÜ'

Barınma merkezinde uygun koşullar olmadığı için otomobilde sınava hazırlanan Taş, "İlk geldiğimizde Erdemli ilçesinde bir lisenin erkek yurdunda kaldık. Ardından bir süre geçici barınma alanında konakladık. Burada hem düzgün bir çalışma alanı hem de kitaplarım yoktu. Fazla kişi kalıyorduk, kalabalıktık. Kitap bulduktan sonra da genel olarak aileme ait otomobilde çalışmak zorunda kalıyordum. Gece olunca da dışarıdaki ışıklardan ya da otomobilin farından faydalanıyordum. Depremden önce hedefim ilk 500'dü. Ancak deprem nedeniyle hedefimi düşürdüm. İlk 5 bine kadar düşürmüştüm. Bu hedefimi tutturdum. Hukuk fakültesinde okuyup ileride iyi bir avukat olmak istiyorum" diye konuştu.