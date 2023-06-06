Depremzedelerin çocuklarına uçurtma şenliği düzenlendi

Kırklareli İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından KYK yurdunda misafir edilen depremzede ailelerin çocuklarına uçurtma şenliği düzenlendi. Çocuklar kendileri için hazırlanan uçurtmalar ile gökyüzünü renklendirdi.

Kırklareli İl Milli Eğitim Müdürlüğünce, KYK yurdunda misafir edilen depremzede ailelerin çocuklarına uçurtma şenliği düzenlendi.

Kırklareli'nde öğrenci yurtlarında misafir edilen depremzede ailelerin çocukları için düzenlenen uçurtma şenliği renkli görüntülere sahne oldu. İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen şenlikte depremzede çocuklar kendileri için hazırlanan uçurtmalar ile gökyüzünü renklendirdi.

Uçurtma uçururken çok mutlu olduğunu söyleyen Muhammed Umut Yıldız, "Bugün uçurtma şenliği var. Burada güvenlik ağabeylerle uçurtma uçuruyoruz. Çok güzel bir duygu, çok mutluyum" dedi.

Mehmet Enes Yarım da uçurtma uçurduğu için çok mutlu olduğu söyledi. - KIRKLARELİ