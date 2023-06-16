Depremzedelerin Çocukları Batman'da Karnelerini Aldı

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerden gelerek aileleriyle Batman'a yerleşen öğrenciler, karnelerini aldı. Batman'da 173 bin öğrenci karne heyecanı yaşadı. Depremzedelerin çocukları, okullarının ve öğretmenlerinin desteğiyle başarılı olduklarını ifade etti.

KAHRAMANMARAŞ merkezli depremlerden etkilenen illerden gelerek aileleriyle Batman'a yerleşen ve burada öğrenimlerine devam eden öğrenciler karnelerini aldı. Gaziantep'in Islahiye ilçesinden gelen 2'nci sınıf öğrencisi Fatma Asya Kazak, kentteki arkadaşlarının kendisine çok iyi davrandığını ifade ederek, "Çok heyecanlıydım. Her zamanki gibi karnem çok iyi. Arkadaşlarım da çok iyi. Takıldığım yerde yardım ediyorlar" dedi.

Batman'da 727 okulda toplamda 173 bin öğrenci karne heyecanı yaşadı. Vali ve Belediye Başkan Vekili Ekrem Canalp, Site Mahallesi'nde bulunan Atatürk İlköğretim Okulu'nu ziyaret ederek, çocukların karne sevincini paylaştı. Sınıfları gezen Vali Canalp, öğrencileri ve velileri tebrik etti. Okulda karnelerini alan öğrenciler arasında Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerden gelerek aileleriyle Batman'a yerleşenler de yer aldı. Öğrenciler karne almanın heyecanını beraberlerinde gelen yakınlarıyla paylaştı.