Depremzedelere hizmet veren gemi, yeni eğitim döneminde liselilere okul olarak hizmet verecek

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından İskenderun ilçesinde demirleyen Karadeniz Lifeship Rauf Bey Gemisi, afetzede lise öğrencilerine hizmet verecek. Gemide, LGS ve YKS'ye hazırlanan öğrenciler ağırlanacak ve dersler başladı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından 10 Nisan'da İskenderun ilçesinde limana demirleyen Karadeniz Lifeship Rauf Bey Gemisi, yeni eğitim öğretim döneminde afetzede lise öğrencilerine hizmet verecek.

"Asrın felaketi"nin ardından limana gelen gemide, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınava ve Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) hazırlanan öğrenciler ağırlandı.

Gemi, bu eğitim öğretim döneminde de liselilere okul olarak hizmet vermek için düzenlendi.

Rauf Bey Gemisi'ne, depremlerde hasar alan merkez Antakya ilçesindeki Osman Ötken Anadolu Lisesi'nden 472 öğrenci yerleştirildi.

Öğrencilerin yatılı kaldığı gemide, dersler başladı.