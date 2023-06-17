Depremzedeler Sınav İçin Sivas'ta Misafir Edildi

YKS sınav giriş tercihinde Sivas'ı seçen 6 bin 500 depremzede öğrenci ve yakınları Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü öğrenci yurtlarında misafir edildi. Depremde zarar gören 10 ilde yaşayan öğrenciler Sivas'ta sınava girdi.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) sınav giriş tercihinde Sivas'ı seçen 6 bin 500 depremzede öğrenci ve yakınları Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü öğrenci yurtlarında misafir edildi.

Merkez üssü Kahramanmaraş olan depremde zarar gören 10 ilde yaşayan ve sınav giriş tercihinde Sivas seçen öğrenciler Sivas'ta sınava girdi. Yaklaşık 6 bin 500 depremzede öğrenci ve öğrenci yakını Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı KYK yurtlarında ağırlandı.

Öğrencilerin en rahat şekilde misafir edilmesi için imkanların seferber edildiğini belirten Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürü Erdoğan Tunç, "Sivas çevre İllerinden İlimize Yükseköğretim Kurumları Sınavına girmek için gelen gençlerimizi ve ailelerini misafir etmekten gurur duyuyoruz. Bizler geleceğimizin teminatı olan ülkemizi bilim teknoloji ve sanat anlamında ileriye taşıyacak olan gençlerimizin sadece sınava odaklanmasını, onların konaklama yemek gibi asli ihtiyaçları düşünmeden rahat ve huzurlu bir şekilde sınava girmeleri için Gençlik ve Spor Bakanlığımızın talimatları üzerine GSB Yurtlarımızda misafir ediyoruz. Güler yüzlü personelimiz ile tüm imkanları sağlamaya gayret ediyoruz. Ben tüm gençlerimize başarılar ve sınavlarında kolaylıklar diliyorum." İfadelerinde bulundu. - SİVAS