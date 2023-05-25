Depremzedeler Mezuniyet Törenlerine Katılabilecek

YÜKSEKÖĞRETİM Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, depremzede üniversite öğrencilerinin bulundukları üniversitenin mezuniyet törenine katılabileceğini açıkladı.

?YÖK Başkanı Özvar, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Sevgili depremzede öğrencilerimiz, özel öğrenci olarak bulunduğunuz üniversitenin mezuniyet törenine katılımınız için rektörlüklerimiz sizlere gerekli imkanları sağlayacak. Ben de mezuniyet sevincinizde yanınızda olmaktan memnuniyet duyacağım" dedi.