Depremzedeler için 'Bilim Her Yerde' Projesi

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'ın Dörtyol ilçesine giden 40 kişilik uzman ekip, 'Bilim Her Yerde' Projesi ile 3 bin çocuğa yaşayarak öğrenme ortamı sundu.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'ın Dörtyol ilçesine giden 40 kişilik uzman ekip, "Bilim Her Yerde" Projesi ile 3 bin çocuğa yaşayarak öğrenme ortamı sundu.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ekipler Dörtyol ilçesinde gerçekleştirilen etkinlikler kapsamında kurulan 32 atölyede çalışma imkanı buldu.

Dörtyol Öğretmenevinde, depremzede gençlerin normalleşmesine yardımcı olmak ve yaşanılan travmaları rahat atlatmak için TÜBİTAK 4007 Bilim Şenliği düzenlendi.

Şenlik kapsamında "Bilim Her Yerde" Projesi ile 3 bin öğrenciye robotik kodlama, bilişim teknolojileri, yapay zeka ve astronomi alanlarında yaşayarak öğrenme ortamı oluşturuldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen proje yürütücüsü Devrim Ertuğrul, TÜBİTAK öncülüğünde geleceğin bilim adamlarının yetiştirilmesi amacıyla gerçekleştirilen etkinliğin Dörtyol'da ilk defa yapıldığını belirterek, "Rize, Trabzon, Samsun, Ankara, İzmir, Balıkesir ve Düzce'den arkadaşlarımızla buraya geldik. Depremzede öğrencilerimiz için bilim fuarı yapıyoruz. Bu fuarda TÜBİTAK'ın 'Bilim Her Yerde' sloganını ön plana alarak, öğrencilerin gerek fen gerek teknoloji alanındaki farkındalıklarını arttırmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.