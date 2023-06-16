Depreme rağmen çalışma azmiyle okulun en başarılı öğrencisi oldu. Karabük'e yerleşen Ebru ile Murat Alphan çiftinin çocukları Yusuf Kağan okulu birinci olarak bitirmenin gururunu yaşıyor.

Depremzede Yusuf Kağan okul birincisi olmanın gururunu yaşıyor

Depreme rağmen çalışma azmiyle okulun en başarılı öğrencisi oldu

KARABÜK Kahramanmaraş merkezli 11 ilde meydana gelen deprem sonrası Karabük'e yerleşen Ebru ile Murat Alphan çiftinin çocukları Yusuf Kağan okulu birinci olarak bitirmenin gururunu yaşıyor.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde okullarda 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı sona ererken 11 bin 222 öğrenci karne sevinci yaşadı. Kanuni Ortaokulu'nda karne dağıtım töreni düzenlendi. Törene Kaymakam Şaban Arda Yazıcı, Jandarma Komando Eğitim Merkez Komutanı Albay Dr. Yusuf Küçükbaşol ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Gümüş katıldı. Sınıfları ziyaret eden Kaymakam Yazıcı öğrencileri tebrik ederek karne ve hediyelerini verdi. 6 Şubat 2023 tarihinde Adıyaman'da meydana gelen deprem sonrası Karabük'e gelen Ebru ile Murat Alphan çiftinin oğlu Yusuf Kağan 8. Sınıfı okul birincisi olarak bitirmenin gururunu yaşadı. Türkiye geneli girdiği deneme sınavlarında çok sayıda ülke birinciliği olan Alphan Takdir Belgesi ile karnesini Kaymakam Yazıcı'nın elinden aldı.

Eğitim ve öğretim yılının sona ermesiyle ilgili konuşan Kaymakam Yazıcı, "Safranbolu'muzda kurum idarecilerimiz ile birlikte eğitimcilerimiz ile birlikte biz de öğrencilerimizle beraber öğrencilerimizin karne heyecanına ortak oluyoruz. Bugün ilçemizde 11 bin 222 öğrencimiz bu heyecanı yaşıyor bizde bu heyecanlarına aileleriyle birlikte ortak olduk. Az önce bir sınıfımızda gençlerimizle birlikteydik kendilerine karnelerini takdim ettik ve kendilerini tebrik ettik" dedi

Yazıcı, Türkiye'nin son yıllarda eğitim adına yaptığı hamlelerle hem ülke gündeminde hem de dünya gündeminde öğrencilerini, gençlerini umursayan, onların yanında olan, teknolojik bilgi birikimleriyle onları donatan, her daim projelerle onları gelecekte dünya medeniyetleri arasında üst lige taşımayı hedefleyen bir eğitim sistemine sahip olduğunu söyledi. Okullarda depremzede öğrencilerin de bulunduğunu belirten Yazıcı, "Bugün aramızda depremzede öğrencilerimiz de vardı. Ben Adıyaman'da 2 ay boyunca görev yapmıştım. Orada da bir depremzede ailemizle tanışmıştım. O depremzede ailemizin gururu yavrumuz gencimiz Yusuf Kağanımız da bugün burada yanımızda. Sağ olsun Yusuf Kağanımız başarılarıyla bizleri gururlandırdı. Okulumuzu birincilikle burada bitirdi" diye konuştu.

Okula adaptasyon noktasında kurumların ve arkadaşlarının yardımcı olduğunu aktaran Yusuf Kağan Alphan, "Okulu birinci olarak bitirdiğim için çok mutluyum. Sınavda hedefim 500 puandı ama olmadı. İki yanlışım çıktı" şeklinde konuştu. Alphan, 2 yıl önce Rusya federasyonunun ev sahipliğinde düzenlenen Uluslararası Bilim Temelleri Bilgi Yarışması'nda dünya üçüncüsü olmaya hak kazandığını kaydetti. Depreme rağmen çalışma azminden vazgeçmediğini anlatan Alphan şunları söyledi: "İçimde güçlü bir çalışma isteği var. Azmim çok fazla hiç yılmadım. Depremden sonra burada ev tuttuktan sonra ailem bana kendi odamı hazırladı. Çalışmalarıma devam ettim"

Alphan gelecekte yazılım mühendisi olmak istediğini ifade ederek, Selçuk Bayraktar gibi olmak istediğini belirtti.