Depremzede Üniversite Öğrencilerine Burs Verildi

Depremzede üniversite öğrencilerine burs

ERZİNCAN - Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesinde bu sene eğitim öğretim hayatına başlayan 124 depremzede öğrenciye 8 aylık ayda 500 lira olmak üzere Erzincan Valiliği tarafından burs bağlandı.

Burs almaya hak kazanan öğrencilere Şehir Stadyumu içerisinde yer alan İnavasyon Merkezinde düzenlenen törenle burs kartları takdim edildi.

Öğrencilere burs kartlarını veren Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, "Bu yıl Erzincan'da eğitim öğretime başlayan depremzede öğrencilerimizden 124 kişiye her ay 500 lira olmak üzere 8 ay burs bağladık. Bugün de bursların teslim törenini yaptık. Bizim bir mottomuz vardı. O da şu öğrenci dostu Erzincan. Üniversitemizde yaklaşık 23 bin öğrencimiz eğitim öğretimine devam edecek. Bizim bütün amacımız bu öğrencilerimizin eğitim öğretim hayatları boyunca huzurlu ve mutlu bir şekilde Erzincan'da okumaları, Erzincan'ı tanımaları ve Erzincan'ın kültür elçileri olmalarını istiyoruz. Bu vesileyle öğrencilerimize, deprem bölgemizde 6 şubatta hepimizi derinden sarsan deprem biz çok ciddi etkiledi. Bir nebze olsun ilimize gelen bu depremzede öğrencilerimize destek olmak, yaralarını sarmak için böylesine bir etkinlik düzenledik. İnşallah bu şehirde öğrencilerimizle, gençlerimizle birlik beraberlik içerisinde Erzincan'ımızın güzelliğini artırmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Vali Aydoğdu'ya programda Erzincan Gençlik ve Spor İl Müdürü Volkan Burak Mumcu, Erzincan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Remzi Sarıgöl ile Erzincan OSB Müdürü Ömer Faruk Nayman eşlik etti.

Program sonunda öğrenciler Vali Aydoğdu ile özçekim yaparak desteklerinden ötürü teşekkürlerini ilettiler.