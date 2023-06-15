Depremin en büyük yıkıcı etkiyi yaptığı Hatay'da, lise son ve mezun öğrenciler Yüksek Öğrenim Kurumları Sınavı (YKS)'ye çadır ve konteyner kentte hazırlandı. Depremin konuşulmadığı eğitim merkezlerinde öğrenciler her şeye rağmen hayallerindeki üniversiteyi kazanmanın umudunu taşıyor.

Depremzede öğrenciler Yks'ye çadır ve konteyner kentte hazırlandılar

Hatay'da depremi kapı dışında bırakıp, umutlarını kaleme taşıdılar

HATAY - Depremin en büyük yıkıcı etkiyi yaptığı Hatay'da, lise son ve mezun öğrenciler Yüksek Öğrenim Kurumları Sınavı ( Yks )'ye çadır ve konteyner kentte hazırlandı. Depremin konuşulmadığı eğitim merkezlerinde öğrenciler her şeye rağmen hayallerindeki üniversiteyi kazanmanın umudunu taşıyor.

6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremler 11 il içinde en büyük yıkımı Hatay'da meydana getirdi. Binlerce konutun yıkıldığı kentte eğitim kurumları ve öğrencilerin hayalleri de enkaz altında kaldı. Hatay'ı terk etmeyen lise son ve mezun öğrenciler, çadır ve konteyner kentlerde kurulan etüt merkezlerinin yanı sıra Hatay Büyükşehir Belediyesi'nin Expo 2021 yerleşkesi içine kurduğu etüt merkezinde Yks'ye hazırlandı. Sınava 2 gün kala eğitmenler, öğrencilere son bilgileri aktardı ve deneme sınavı ağırlıklı çalışma yapıldı. Öğrencilerin etüt merkezinin içindeki bir tahtaya, 'Hatay yıkıldı, umutlar yıkılması YKS 2023' yazısı dikkat çekti.

"Hem çadırda hem etütte hazırlandım"

Samandağ ilçesinden etüt merkezine gelen Duygu Güzel, evlerinin depremde ağır hasar aldığını ve çok etkilendiklerini bildirdi.

Geçen yıl mezun olduğunu ve kaldığı yerden hazırlıklarına devam ettiğini ifade eden Güzel, " Ama deprem nedeniyle 2 ay ara verdim hazırlıklara. Büyükşehir belediyesinin desteğiyle buraya geldik. Bizim için güzel bir ortam hazırlandı. Hem çadırda hem burada hazırlandım. Koşullara rağmen dayanmaya çalışıyoruz. Umudumuzu kaybetmedik. İzmir 9 Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni inşallah kazanırım" diye konuştu.

"Zorlu süreçten geçtik"

YKS'ye hazırlanan Büşra Erkal, "Sayısal 12. sınıf öğrencisiyim. Depremden sonra eğitim hayatımız hayal ettiğimiz gibi olmadı. Alarla okula uyanacaktık ama deprem oldu. Umarım iki gün sonraki sınavda her şey istediğimiz gibi ilerler. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni kazanmak istiyorum. Zorlu bir süreçten geçerek sınava hazırlandım" diye konuştu.

"Depremi kapı dışında bıraktık"

Hatay Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Emine Atmaca, depremin ardından 2 hafta sonra öğrenciler için belediye olarak çalışmalara başladıklarını bildirdi.

Öğrencilerin pandemi ve depremi yaşadığını hatırlatan Atmaca, " Mart ayında Expo'nun içindeki bua alanı etü merkezine çevirdik. Her şey biranda gelişti ve öğretmenlerimiz göreve başladı. Biz burada hem eğitim verdik hem de yaralarımızı sardık. Öğrencilerimizi kaldıkları ortamdan çıkardık, yaşıtlarıyla bir araya getirdik. Burada hiç deprem konuşmadık, biz onları kapının dışında bıraktık. Bu konular evde ve arkadaş ortamında konuşuluyordu. Biz burada sohbet ettik, kitap okuduk, film izledik, ders çalıştık ama deprem konuşmadık. Toplamda 200'ün üzerinde öğrenciye eğitim verdik. YKS öğrencimiz 65'ti. Onlara hafta sonundaki sınavlarında başarılar diliyorum" dedi.