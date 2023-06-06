Kahramanmaraş'ta depremlerden etkilenen öğrenciler, Muhsin Yazıcıoğlu Eğitim Kampı'nda öğrenim gören Ömer Aktaş ve Muhammet Talha Karip, LGS sınavından tam puan bekliyor. Yaklaşık 3 aydır devam eden yoğun eğitim kampı sonrası geçtiğimiz Pazar günü öğrencilerin ter döktüğü LGS sınavında Muhsin Yazıcıoğlu Eğitim Kampı öğrencileri Ömer ve Muhammet Talha'nın gösterdiği başarı öğretmenlerini ve sınıf arkadaşlarını oldukça mutlu etti.

Azmettiler başardılar: Depremzede öğrenciler Lgs'den tam puan bekliyor

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta depremlerden etkilenen öğrenciler, Muhsin Yazıcıoğlu Eğitim Kampı'nda öğrenim gören Ömer Aktaş ve Muhammet Talha Karip, LGS sınavından tam puan bekliyor.

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde okulu yıkılan ve ağır hasar alan öğrenciler için oluşturulan Muhsin Yazıcıoğlu Eğitim Kampı'nda eğitimler tüm hızıyla devam ediyor. Birçok derslikler, robotik kodlama, yazılım odaları ve kütüphane gibi imkanların sunulduğu eğitim kampında öğrenim gören Ömer Aktaş ve Muhammet Talha Karip, LGS sınavında 90 sorunun 90'ınını da doğru cevaplamayı başardı.

Yaklaşık 3 aydır devam eden yoğun eğitim kampı sonrası geçtiğimiz Pazar günü öğrencilerin ter döktüğü LGS sınavında Muhsin Yazıcıoğlu Eğitim Kampı öğrencileri Ömer ve Muhammet Talha'nın gösterdiği başarı öğretmenlerini ve sınıf arkadaşlarını oldukça mutlu etti.

"Çalışarak birinci olunuyor"

Muhsin Yazıcıoğlu Eğitim Kampı'nda eğitim gören ve LGS sınavına tam puan alan Muhammet Talha Karip, "Önceden ben 100. Yıl Ortaokulu'na gidiyordum dersler de gayet iyi gidiyordu. Sonra malum deprem oldu okulumuzda yıkım oldu. Şu an burada eğitim görüyoruz bundan önce de çadırlarda eğitim gördük. Hocalarımız sağ olsunlar hocalarımız bizimle iyi ilgilendi kaymakamımız olsun müdürümüz olsun bizlere büyük imkan sağladılar. Onlar sayesinde birinci oldum. LGS sınavına girdim ve çalışarak birinci olunuyor. Çalışmamdan dolayı 90 sorunun 90'ınını da doğru yaptım ve 500 puan kazandım. İnşallah Galatasaray Lisesi'ne gitmeyi hedefliyorum. Büyüyünce ne olacağıma karar vermedim Galatasaray Lisesi'ne gittiğimde inşallah kesin karar veririm. Bu başarıma halen inanamıyorum ve çok heyecanlıyım, mutluyum. İyi ki çalışmışım ve başarmışım" dedi.

LGS sınavında tam puan alan Ömer Aktaş ise, "LGS sınavında tam puan aldım. Depremden sonra zor bir süreç geçirdim şu an çok mutluyum 500 tam puan aldım. Ben bu sonucu beklemiyordum açıkçası benim için sürpriz oldu. Öğretmenlerimiz bize çok yakındılar. Hedefim ilerde doktor olmak Galatasaray Lisesi'ne gitmeyi istiyorum" diye konuştu.