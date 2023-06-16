Kahramanmaraş depremlerinin vurduğu Gaziantep'te 679 bin öğrenci karne aldı. Depremde anne ve babalarını kaybeden öğrenciler, karnelerini alırken öğretmenlerinin elini öptü. Depremden etkilenmeyen öğrenciler ise yaz tatilinin sevincini ve arkadaşlarından ayrı kalmanın hüznünü bir arada yaşadı. Öğretmenler ise olumsuzluklara rağmen bir eğitim sezonunu daha başarılı bir şekilde tamamlamanın heyecanını yaşadı.

Depremzede öğrenciler karnelerini alırken öğretmenlerinin elini öptü

Deprem bölgesinde buruk karne sevinci yaşandı

Deprem bölgesi Gaziantep'te 679 bin öğrenci karne aldı

GAZİANTEP Asrın felaketi olarak nitelendirilen Kahramanmaraş depremlerinin vurduğu yerlerden olan Gaziantep'te 679 bin öğrenci karne aldı. Depremde anne ve babalarını kaybetmenin hüznü ile karne sevincini yaşayan öğrenciler, karnelerini alırken öğretmenlerinin elini öptü.

Kahramanmaraş merkezli yıkıcı depremlerden olumsuz etkilenen Gaziantep'teki okul ve konteynerlerde eğitim veren okullarda son kez zil çaldı. depremlerin en yıkıcı olduğu yerlerden İslahiye ve nurdağı ilçeleri de dahil olmak üzere toplam bin 800 okulda okuyan 679 bin öğrenci karnelerini aldı. Anne, baba gibi yakınlarını kaybeden öğrenciler, buruk bir karne sevinci yaşadı. Kimi öğrenciler, aldıkları karneleri hayatta kalan yakınlarının yaşadığı konteynerlere getirerek, sevincini yaşayan aile fertleri ile paylaştı. Anne, baba gibi çok yakın akrabalarını kaybetmenin acısını yaşayan bazı depremzede öğrenciler ise, karnelerini alınca ölen yakınlarının yerine öğretmenlerinin elini öptü.

Öğretmenler de büyük heyecan yaşadı

Depremden etkilenmeyen öğrenciler ise yoğun ders ve sınav temposundan kurtularak dinlenecek olmanın sevincini, arkadaşlarından ve öğretmenlerinden 3 ay boyunca ayrı kalacak olmanın hüznünü bir arada yaşadı.

Son yıllarda pandemi ve deprem gibi doğal afetler nedeniyle sık sık okullardan ayrı kalan okul öğretmen ve idareciler ise, öğrencilerinden bu kez yaz tatili nedeniyle ayrı kalacak olmanın hüznünü ve olumsuzluklara rağmen bir eğitim sezonunu daha başarılı bir şekilde tamamlamanın heyecanını yaşadı.

Kaşgarlı Mahmut İlkokulu öğrencilerden Ayça Ünlü, "Sınıfımdan çok memnunum bir yandan üzülüyorum, bir yandan da seviniyorum. Arkadaşlarımı çok özleyeceğim o yüzden benim için üzücü oldu. Bunu hak ettik ve yaz tatilinde test çözüp, plan kurup oyunlar oynamak istiyorum" şeklinde konuştu. Aynı okulun öğrencilerinden Aysel Azra Özdemir, "Arkadaşlarımdan uzak kalacağım için biraz üzgünüm ama yine de bunu hak kettik. Yazın oyun oynayacağım, arkadaşlarımla oynayacağım, bisiklet süreceğim, derslerime çalışacağım. Okulumu çok özleyeceğim. Burada çok bilgiler öğreniyoruz. Okulumu özleyeceğim" dedi. Nurdağı Ömer Halisdemir Ortaokulu öğrencilerinden Gamze Bozkurt, "karnemi aldığım çok sevinçliyim. Karnemi babama da getirmek isterdim, bu sevincimi paylaşsın isterdim. Babamı maalesef depremde kaybettik" diye konuştu

Öğrencilere tavsiyeler

"Planlı bir yaşam kurmalarını istiyorum"

Kaşgarlı Mahmut İlkokulu öğretmenlerinden Diler Dedeoğlu, öğrencilerinin yaz tatilinde bol bol dinlenmeleri, eğlenmeleri, ders çalışmaları ve kitap okumaları tavsiyesinde bulundu.

Dedeoğlu, "1 yılın yorgunluğunu karne sevinciyle attık. Çocuklarımız heyecanlı, biz heyecanlıyız gayet güzel bir yıl geçirdik. Sıkıntılı süreçlerde yaşamamıza rağmen yılı gayet güzel tamamladık. Öğrencilerimize iyi tatiller. Yaz tatilinde planlı bir yaşam kurmalarını istiyorum. Önlerinde 3 aylık bir tatil var. Tatilde bolca eğlenecekler, dinlenecekler hak ettikleri bütün güzellikleri yaşayacaklar fakat öğrenilen bilgiler tekrar edilmezse unutulur. Arada bir derslere göz atıp, kitap okumalarını, bol bol kitap okumalarını istiyorum. Anılar biriktirerek Eylül'de onlarla tekrardan görüşmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

Öğretmenleri tebrik etti

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde düzenlenen Kaşgarlı Mahmut İlkokulu'nda gerçekleştirilen karne törenine katılan Vali Vakili Muhammet Önder, karnelerin dağıtılmasından sonra öğretmenler odasına giderek tüm okul idareci ve öğretmenlerini tebrik etti. Vali Vekili Önder, öğretmenlere hitaben, "2022-2023 Eğitim Öğretim dönemini geride bıraktık. İlimiz genelinde bin 800 okulumuzda 679 bin öğrencimiz bugün karne heyecanı yaşıyor. Tabi eğitim döneminde hem öğretmenlerimiz hem öğrencilerimiz, tüm vatandaşlarımız gibi Pandeminin son zamanlarını ve biliyorsunuz 11 ilimizi etkisi altına alan bir deprem afetini yaşadılar. Eğitim-öğretim de zaman zaman zorluklar yaşadığımız bir dönem oldu. Ancak bütün bu zorluklara rağmen hem öğrencilerimizi hem idarecilerimizi hem de öğretmenlerimizi bu eğitim-öğretim dönemini başarıyla noktaladıkları için tebrik ediyoruz. Öğrencilerimizin tatil döneminde dinlenmelerini, bol bol kitap okumalarını, kendilerini geliştirecek aktivitelere katılmalarını diliyoruz, tavsiye ediyoruz. Yeni eğitim öğretim döneminde inşallah depremin de etkilerini tamamen ortadan kaldırdığımız mutlu huzurlu bir eğitim ortamına kavuşacağımıza inanıyoruz" dedi.