Kahramanmaraş merkezli yıkıcı depremin ardından Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde konteyner kentte kalan öğrenciler 2023-2024 eğitim ve öğretim yılına başladı. Okullarına kavuşan depremzede çocukların hayalindeki meslek ise inşaat mühendisi ve mimar olmak.

Depremzede öğrenciler İnşaat Mühendisi olmak istiyor

GAZİANTEP - Kahramanmaraş merkezli yıkıcı depremin ardından Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde konteyner kentte kalan öğrenciler 2023-2024 eğitim ve öğretim yılına başladı. Okullarına kavuşan depremzede çocukların hayalindeki meslek ise inşaat mühendisi ve mimar olmak.

Türkiye geneli 2023-2024 eğitim ve öğretim yılının başlangıcı için ilk ders zili 11 Eylül Pazartesi çaldı. Tüm öğrenciler okullarına kavuşmanın heyecanını yaşarken, depremden büyük oranda etkilenen Nurdağı ilçesinde tüm eksikliklerin giderilmesiyle birlikte depremzede öğrenciler eğitim görmeye başladı. Konteynerden yapılan okulda eğitim gören öğrencilerin kimi futbolcu ve astronot olmak isterken 7 yaşındaki depremzede öğrenci Merve Sıla Çelik'in ise İnşaat Mühendisi olmak istediğini söyledi. Nedeni ise yürekleri sızlattı.

"Tüm eksiklerimizi tamamlayarak eğitime başladık"

Okulun tüm eksiklerinin giderildiğini ve sorunsuz bir şekilde eğitime başladıklarını belirten Okul Müdürü Mehmet Kurt, "Eğitim öğretim yılına başladık. Öğrencilerimizin kitapları okul başlamadan 1 hafta önce Milli Eğitim Bakanlığımız tarafından okulumuza teslim edildi ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle içi kırtasiye malzemeleri ile dolu çantalar dağıtıldı ve bu hafta okulumuza öğrenci formaları da gelecek. Biz geçen sene 2. dönemi konteyner okullarda tamamladık. Yaklaşık 12 konteynerin bir araya getirilmesiyle oluşan okulda zor şartlarda da olsa eğitim ve öğretimimizi tamamladık. Busene ise Albayrak Grubun destekleriyle Ortaokul ve ilkokul olmak üzere 12 sınıflı 2 adet okul yapıldı. Biz tüm eksiklerimizi tamamlayarak eğitime başladık "dedi.

"Depremzede öğrencilerimiz psikolojik destek aldı"

Öğrencilerin birçok yerden psikolojik destek aldığını aktaran Kurt, "Öğrencilerimiz geçen sene özellikle Gaziantep'teki üniversiteler olsun Milli Eğitim Müdürlüğü olsun Türkiye'nin değişik yerlerindeki kuruluşlar öğrencilerimize psikolojik destek verdiler. Şuanda bu yönde eksiğimiz kalmadı ve eğitimlerimiz devam ediyor" ifadelerini kullandı.

Mühendis ve mimar olmak istiyorlar

Depremin psikolojisinden çıkamayan çocuklar ilerde inşaat mühendisi ve mimar olarak gelecekte depreme dayanıklı evler yapmak istediklerini söyleyerek yürekleri sızlattı.

Depremzede öğrenci Merve Sıla Çelik," Okulumuz çok güzel. Çok eğlenceli. Ben okuyup ilerde inşaat mühendisi olmak istiyorum çünkü depremde insanların evleri yıkıldığı için birçok insan evsiz kaldı. Bende onlara ev yapıp onlara vermek istiyorum" şeklinde konuştu.

Depremzede öğrenci Egemen Bahar, "Okulumuz çok güzel. Depremi yavaş yavaş unutmaya başladık. İleride mimar olarak temelleri kalın ve depreme dayanıklı güzel evler yapmak istiyorum" diye konuştu.