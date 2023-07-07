Depremzede Öğrenciler İçin İstanbul'da Yaz Kampı Düzenlenecek

Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) işbirliğinde depremzede öğrenciler için 10-17 Temmuz tarihleri arasında İstanbul'da 'Yazımda Kardeşlik Var' kampı düzenlenecek. Kamp kapsamında öğrencilerin medeniyetlerin beşiği İstanbul'un tarihi ve kültürel yerlerini görmeleri, milli ve manevi değerleri öğrenmeleri, temel İslami bilgilerinin artması, kardeşlik ruhuyla sosyalleşmeleri hedefleniyor. Kampta eğitim programlarının yanında birçok sosyal, kültürel ve sportif etkinlikler de yer alacak.

Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) işbirliğinde depremzede öğrenciler için 10-17 Temmuz tarihleri arasında İstanbul'da "Yazımda Kardeşlik Var" kampı düzenlenecek.

TDV'den yapılan açıklamaya göre, geçen yıl terörden etkilenen bölgelerde yaşayan çocukların katılımıyla düzenlenen yaz kampı, bu sene, deprem bölgesinde eğitim gören 12-14 yaş aralığındaki 500 öğrencinin katılımıyla gerçekleştirilecek.

Depremzede çocuklara manevi destek sağlamak amacıyla düzenlenecek "Yazımda Kardeşlik Var" kampına Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya, Elazığ, Gaziantep, Kilis, Adana, Şanlıurfa, Osmaniye ve Diyarbakır'da eğitim gören öğrenciler katılacak.

Kamp kapsamında öğrencilerin medeniyetlerin beşiği İstanbul'un tarihi ve kültürel yerlerini görmeleri, milli ve manevi değerleri öğrenmeleri, temel İslami bilgilerinin artması, kardeşlik ruhuyla sosyalleşmeleri hedefleniyor.

Kampta eğitim programlarının yanında birçok sosyal, kültürel ve sportif etkinlikler de yer alacak. Kampta verilecek musiki, işaret dili, keçe, seramik, ebru, takı tasarım ve sokak oyunları gibi çok sayıda etkinlikle öğrencilerin kişisel gelişimine katkı sağlanması amaçlanıyor.

10-17 Temmuz tarihleri arasında bir hafta sürecek yaz kampı, 17 Temmuz Pazartesi günü öğrencilerin hazırlayacakları gösteri ve sergiyle sona erecek.