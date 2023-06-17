Depremlerden Etkilenen Adana, Hatay ve Osmaniye'de YKS Başladı
Eğitim Haberleri
Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Adana, Hatay ve Osmaniye'de ÖSYM tarafından düzenlenen YKS'nin ilk oturumu TYT başladı. Öğrenciler erken saatlerde okullara gelerek sınava girdi.
Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Adana, Hatay ve Osmaniye'de Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT) başladı.
Adana'da öğrenciler, saat 10.15'te başlayan sınav için erken saatlerde okullara geldi.
Sınav görevlileri, kimlik ve sınav giriş kontrolü yapılmasının ardından öğrencileri içeriye aldı.
Hatay
Hatay'da da adaylar erken saatlerde sınava girecekleri okula geldi.
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Tayfur Sökmen Kampüsü'nde sınava girecek adaylar, kimlik kontrollerinin ardından salonlara alındı.
Aileler, okul dışında çocuklarını bekledi.
Osmaniye
Osmaniye'de sınava girecek adaylar, aileleriyle erken saatte okullara geldi.
Osmaniye Anadolu Lisesi'nde sınava girecek adaylar, girişte üst araması ve kimlik kontrolünün ardından sınav salonlarına alındı.