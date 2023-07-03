Depremden etkilenen illerdeki öğretmenlerin yer değişikliği başvuruları başlıyor

MİLLİ Eğitim Bakanlığı, depremden ağır etkilenen illerdeki öğretmenlerin iller arası isteğe bağlı yer değişikliği başvurularının 5 Temmuz'da başlayacağını duyurdu.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından paylaşılan duyuruya göre; Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya ile Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde öğretmen kadrosunda görev yapanların iller arası isteğe bağlı yer değiştirme işlemi için başvurular 5-7 Temmuz 2023 tarihleri arasında yapılabilecek. Atamaların ise 10 Temmuz tarihinde gerçekleştirilecek.

Sözleşmeli öğretmen olarak görev yaparken 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ya da 7433 sayılı Kanun ile öğretmen kadrosuna atananlardan bu duyuru çerçevesinde başvuruda bulunacaklar için ilgili mevzuatta öngörülen 4 yıllık çalışma süresi şartı aranmayacak. Söz konusu yer değişikliği işlemine ilişkin başvuru hakkında, bulundukları ilde herhangi bir süre görev yapma şartı aranmadan bütün öğretmenler faydalanabilecek.