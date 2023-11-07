Depremde orta hasar alan okulu öğrenciler yeniledi

Düzce'den Adıyaman'a kardeşlik eli

DÜZCE - Düzce Üniversitesi öğrencileri, deprem bölgesi Adıyaman'da orta hasar alan ve 100 yaşında olan Yasıkaya İlkokulu'nda tadilat çalışması yaparak, kış öncesi okulu öğrencilerin kullanımına açtı.

Düzce Üniversitesi Dümerang topluluğu, deprem bölgesi Adıyaman'da okul yeniledi. Cumhuriyet ile aynı yaşta olan okul, 6 Şubat Kahramanmaraş depremlerinde orta hasar almıştı. Bölgeye konulan konteyner da eğitim öğretime devam eden öğrenciler için Düzce Üniversitesi'nde öğrenim gören öğrenciler harekete geçti. Kızılay, Düzce Kamyoncular Kooperatifi ve iş adamlarının destekleriyle depremin 9. ayında öğrenciler, Adıyaman'ın Kömür beldesinde bulunan Yasıkaya İlkokulu'na gitti. 2 gün boyunca okulun hem kaba inşaatını hem de iç çalışmalarını tamamlayan öğrenciler, kış ayları öncesinde okulu yenileyerek öğrencilerin kullanımına sunuldu.

100 yaşındaki okul yeni görünüme kavuştu

Düzce Üniversitesi öğrencileri ve aynı okuldan mezun öğrencilerin katıldığı yenileme çerçevesinde okulun çatlayan duvarları, kopan demirleri, kırılan camları tek tek tamir edildi. İç ve dış cephe boyama çalışmalarının ardından çizgi film karakterleri ile okul çevresi renklenirken, 1923 yılında açılan okuldan mezun olan köy halkı da öğrencilere destek verdi. 100 yaşındaki okul Düzce Üniversitesi öğrencilerinin destekleriyle yeni görünüme kavuştu. Ayrıca öğrenciler, okulda bulunan miniklere giyim, kırtasiye ve oyuncak desteğinde de bulundu.

"Çocukları sevindirecek hamlelerde bulunduk"

Hatay'dan Adıyaman'a gelerek yenileme çalışmalarına katılan Düzce Üniversitesi mezunu Nazlıcan Uslu, "Ben Hatay'dan katılıyorum. Okulun çevresine bakarak neler yapabileceğimizi kararlaştırdık. Okulun çevresine boyama çalışmaları ile çizgi film karakterleri yaptık. Çocukları sevindirecek hamlelerde bulunduk. Burada iki tane okul varmış. Yeni yapılan okul depremde yıkılmış. Yanındaki de hasar almıştı. Bizde o hasarlı gidermek için burada çalışmalar yaptık" dedi.

"Öğrencilere güzel bir yaşam alanı bıraktık"

Yaklaşık 1100 kilometre uzaklıktan Adıyaman'a 11 kişi geldiklerini belirten Düzce Üniversitesi Dümerang Topluluğu Başkan yardımcısı Ömer Faruk Taşkın, "Adıyaman merkeze bağlı Kömür beldesindeki Yasıkaya İlkokulundayız. Depremde zarar gören okulumuzu Düzce Üniversitesi gençleri ile birlikte burada kaba inşaat diye tabir edilen onarım çalışmaları yaptık. Dış ve iç cephesinde anaokulu ve ilkokul öğrencilerine uygun bir şekilde çizimler ile şekillendirdik. Öğrencilere güzel bir yaşam alanı bıraktık. Kendilerine çok güzel hediyeler verdik. Dümerang öğrenci topluluğu olarak diğer üniversitelerde bulunan öğrenci topluluklarına da öncü olduğumuz için mutluyuz" diye konuştu.

"Köy halkının burada anıları var"

1922 yılında temeli atılarak 1923 yılında eğitim öğretime başlayan Yasıkaya İlkokulu'ndan mezun olan köy halkının kendilerine destek verdiğini dile getiren Taşkın, "Cumhuriyet tarihinde yapılan 1. veya 2. okul olduğu söyleniliyor. Bu okul 3-4 deprem atlatmış. 6 Şubat depremlerinde de ayakta kalmayı başarabilmiş. Deprem sebebiyle aldığı hasar vardı. Kaba inşaat çalışmalarını tamamladık. Köylüler buradan mezun olmuş. Burada anıları var ve bizi bir an olsun yalnız bırakmadılar. Ellerinden geldiğince bizlere destek sundular" ifadelerini kullandı.