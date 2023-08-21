Depremde konteynerde ders çalışan kardeşler tıp fakültesini kazandı

GAZIANTEP'in İslahiye ilçesinde yaşayan ve depremin ardından Adıyaman'da üniversite sınavına hazırlanan Fatma Nida (20) ve kardeşi Nurullah Yaşar (18) Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni kazandı.

İlçeye bağlı Cevdet Paşa Mahallesi'nde yaşayan Fatma Nida ve Nurullah Yaşar, depremin ardından Adıyaman'da konteyner kentte yaşamaya başladı. Abla- kardeş deprem felaketinin tüm olumsuzluklarına rağmen konteynerde günde 8 saat ders çalışarak sınava hazırlandı. Ders çalışmaktan arta kalan zamanlarını deprem bölgelerindeki insani yardım çalışmalarına ayıran 2 kardeş, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) sonuçlarının açıklanmasının ardından tercihlerini de birlikte yaptı. İki kardeş, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesini kazandı.

'İKİMİZİN DE HAYALİYDİ'

Kardeşiyle birlikte disiplinli ve belirli bir programla, yardımlaşarak ders çalıştıklarını ifade eden Fatma Nida Yaşar, soru çözüm noktasında tartışarak ortalama günde 8 saat ders çalıştıklarını söyledi. Kardeşi ile aynı üniversitede, aynı bölümde okuyacak olmanın büyük heyecanı ve gururunu yaşadığını belirten Fatma Nida Yaşar, "Deprem hepimizi çok etkiledi, özellikle öğrenciler açısından. Hayatımızın çok büyük bir dönüm noktası olan bir sınavla karşı karşıyaydık. Buna rağmen ve bu kadar büyük bir felakete rağmen bir şekilde toparlanmak zorundaydık. Bırakıp gitmek gibi bir lüksümüzde yoktu. Tüm hayatımızı belirleyecekti, o yüzden kardeşim de ben de disiplinli ve programlı bir şekilde, en az 8 saat olmak kaydıyla ders çalıştık. Beraber yardımlaştık, ortam her ne kadar elverişli olmasa da biz yine de bir şekilde ortam oluşturarak çalıştık diyebilirim. Bunun neticesi olarak, çok şükür iyi bir sonuç alarak hayalimiz olan fakülteye yerleşebildik. Aslında yakın seviyelerimiz olduğunu biliyorduk, biz deneme sınavlarında ben onu geçerken, diğer sınavda o beni geçiyordu. Ama buna rağmen aynı fakülte olması güzel sürpriz oldu diyebilirim. İkimizin de hedefi iyi bir tıp fakültesiydi, kardeşim ile aynı üniversitede aynı bölümde okuyacak olmanın heyecanını yaşıyorum" dedi.

'ABLAM EN YAKINIMDI, SINIF ARKADAŞIM OLDU'

Deprem felaketine rağmen toparlanarak ablası ile inanarak çalıştıklarını belirten Nurullah Yaşar, ablasının her zaman en yakını olduğunu, bundan sonra da sınıf arkadaşı olacağını söyledi. Nurullah Yaşar, "Ablam ile aynı liseyi bitirirken sınavlara da beraber hazırlandık. Beklenmeyen deprem felaketi yaşadık. Bizim için toparlanmak biraz zor oldu. Depremin ardında yaklaşık 1 ay çalışma imkanımız olmadı, bende bu sürede bir vakıfla deprem bölgelerine yardım götürerek değerlendirdim. Sonra tekrardan derslere dönmemiz gerektiğini biliyorduk. Asla pes etmeden tekrar başladık neticesinde güzel bir sonuç elde ettiğimize inanıyorum. Sınav açıklandığı zaman aynı üniversite olabileceğini düşünürken yine de çok beklemiyorduk. Bizim için biraz sürpriz oldu. İnşallah bundan sonra da beraber okur, üniversiteyi bitirir istediğimiz hedefe ulaşırız. Ablam en yakınımdı, artık sınıf arkadaşım da oldu" diye konuştu.

Çocuklarının tıp fakültesi kazandığı için büyük mutluluk yaşayan baba Fevzi ve anne Gülsüm Yaşar, evlatları ile gurur duyduklarını söyledi.