Depremde hayatını kaybeden öğrencinin onur belgesi ağabeyi tarafından teslim alındı

Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezuniyet töreninde depremde hayatını kaybeden öğrencinin onur belgesini ağabeyi teslim aldı.

Konyaaltı Belediyesi Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde gerçekleşen törenin açılışında konuşan Antalya Vali Yardımcısı Yalçın Sezgin, Türkiye'nin en önemli meselesinin adalet olduğunu belirtti.

Adalet terazisinin hassaslığında küçük bir sapma olması halinde vicdanlarda çok büyük yaralar açıldığına dikkati çeken Sezgin, "Sizlere bir meslek büyüğünüz olarak tavsiyem aldığınız eğitim doğrultusunda hukuki mücadelelerinizde asla adaletten taviz vermemelisiniz. Ülke olarak buna ihtiyacımız var. Akdeniz Üniversitesi'nin değerli hocalarından eğitim alan sizin gibi genç hukukçulara güveniyoruz." dedi.

Törende Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybeden hukuk fakültesi öğrencisi Ömer Taş'ın Yüksek Onur Belgesi'ni ağabeyi Habip Taş teslim aldı.

Belgeyi alırken duygulanan Taş, "Kardeşimin mezuniyetine bu şekilde katılacağımı, onun mezuniyetinde benim sahneye çıkacağımı hiçbir zaman hayal etmezdim. Bütün niyetimiz, amacımız, beklentimiz bugün içindi. Kısmet olmadı, göremedik. Ailemin yarısından fazlasını kaybettim ama en çok Ömer içimizi acıttı. En küçüğümüzdü Ömer. Acısıyla yaşamaya çalışıyoruz. 'Kader' deyip teselli buluyoruz." dedi.

Kardeşinin isminin yaşatılması için çaba gösterdiklerini dile getiren Taş, "İsminin yaşatılması için 'Ömer Taş Hukuk Bursu' adı altında 250 öğrenciye burs verme çalışmasını organize ediyoruz. Adıyaman'da da kardeşimin adına bir okul yaptırma düşüncemiz var. Fakültesinde de bir sınıfa isminin verileceğini öğrendim. Böyle bir şeyin olması bizleri çok memnun eder." diye konuştu.

Törende, 290 öğrenci kep atarak mesleğe ilk adımını attı.