Depremde hasar gören pansiyon için ödenen ücret geri iade edilecek

KAMU Denetçiliği Kurumu (KDK), Düzce'de depremde hasar görünce kapatılan pansiyon için ödediği ücreti geri isteyen öğrenciye, ücret iadesi yapılması yönünde tavsiye kararı verdi.

KDK'ya başvuran vatandaş, 23 Kasım 2022'de Düzce'nin Gölyaka ilçesinde meydana gelen depremde, oğlunun yatılı eğitim gördüğü Anadolu Lisesi ve bahçesindeki pansiyonun hasar gördüğünü, bu yüzden öğrencilerin başka okul ve pansiyonlara gönderildiğini belirtti. Başvurucu, deprem bölgesinde insanlar evlerine dahi girmeye çekinirken oğlunu başka bir yurda göndermediğini ve pansiyon hizmetinden faydalanmadığını belirterek, depremden 1 gün önce ödediği pansiyon bedelinin ikinci taksitinin iade edilmesini istedi. Talebi kabul edilmeyince de KDK'ya başvurdu.

Milli Eğitim Bakanlığı da KDK'nın kararı üzerine söz konusu iadeyi yaparak, KDK'ya da bilgi verdi.