Depremde enkaz altında kalan öğrenci YKS'de derece elde etti

6 Şubat depreminde enkaz altında kalan ve kaburgaları üç yerinden kırılan Adıyamanlı Atike Rüveyda Şimşek, ağrıları nedeniyle, "sınava girebilecek miyim?" diye düşünürken, girdiği YKS'de Türkiye'de derece elde etti.

Atike Rüveyda Şimşek, 6 Şubat Depremi ve Yükseköğretim Kurumu Sınav (YKS) sürecinde yaşadığı zorluklara rağmen Sayısalda Türkiye 690'ıncısı, Ek Puanlar ile Türkiye 1'incisi oldu.

Babası Muzaffer Şimşek'in Okul Müdürü olduğu TOBB Kız İmam Hatip Lise Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu'nda okuyan Atike Rüveyda Şimşek, depremde ailesiyle birlikte enkazın altında kaldı. Üzerine duvar devrilen Atike Rüveyda Şimşek ve ailesi kendi imkanlarıyla enkazdan çıkmayı başardı.

Adıyaman'da tedavi imkanı olmadığı için Batman'a ailesiyle giden Atike Rüveyda Şimşek, belinde ki kaburgalardan 3'ünün kırık olduğu tespit edildi. Burada ameliyat olan Şimşek, 1 ay boyunca hastanede tedavi gördü. Batman'da kiraladıkları evde iyileşme sürecini bekleyen Atike Rüveyda Şimşek, bir yandan da YKS'ye girip giremeyeceğini düşünmeye başladı. Babasının kurs merkezlerinden getirdiği denemeleri yatağında çözen Şimşek, ağrılarına rağmen ders çalışmayı bırakmadı.

Belindeki ağrılar nedeniyle rahat ders çalışamayan Atike Rüveyda Şimşek, güçlükle girdiği sınavdan büyük başarı eldi etti.

"Sınava girebilecek miyim? diye düşünürken, sonuç beklediğimden güzel oldu"

Deprem ve sınav sürecini anlatan Atike Rüveyda Şimşek, "6 Şubat depreminde evimiz yıkıldı enkazda kaldık. Babamın çabalarıyla enkazdan çıkabildik. Üç yerden kaburgalarım kırılmıştı. Adıyaman'da tedavi imkanı olmadığı için Batman'a gittik ve Batman'da ameliyat oldum. Daha sonrasında bir ay hastanede yattım. O süre içerisinde hiç sınavı düşünecek durumda değildim. Hastaneden çıktıktan sonra da uzunca bir süre belim kırıldığı için oturup kalkmada problemler yaşıyordum. Uzun süreli oturamıyordum. Düzenimde bozulduğu ders çalışmak içimden de gelmiyordu. Daha sonra yavaş yavaş iyileşmeye başlayınca bir kurs merkezlerinin denemelerine yazıldık. Babam her gün denemeleri gidip getiriyordu, evde çözüyordum. Sınava kadar Batman'da kaldık. O süre çerisinde sağ olsun hocalarımız ve başka tanıdıklarımız da kaynak açısından yardımda bulundu.

Açıkçası sadece sınava girebilecek miyim diye düşünüyordum. Çünkü ağrılarım oluyordu, uzun süreli de oturamıyordum. Sınava girip çıktıktan sonra çok şükür sağ salim sınava girebildim, artık sonuç neyse hayırlısı olsun dedim. Çok şükür sonuç beklediğimden çok çok daha iyi geldi" dedi.

Okul Müdürü Muzaffer Şimşek ise, kızının elde ettiği başarıdan dolayı hem bir baba hem de okul müdürü olarak gururlandığını belirterek, "Hem bir okul müdürü olarak kendi öğrencim olması açısından hem de aynı zamanda kızım olması açısından hem çok mutlu etti, sevindirdi ve gurur duydum. Çünkü depremden önce çok iyi bir çalışma süreci geçiriyor olsa da deprem çok ciddi bir sıkıntıya sebep oldu. Biz aile olarak depremin enkazında kaldık. Kendi çabalarımızla çıktık ama kızım epey zarar gördü. Çok ciddi bir ameliyat süreci geçirdi. Ondan sonraki süreç çok zor oldu. Yani bir aylık hastane sürecinden sonra orada bir ev kiraladık ve evde kalmaya başladık. Ama kızım normal ihtiyaçlarını karşılamada bile çok zorlanıyordu. O sürede sınava hazırlanmak, kaldığı yerden devam etmek aklından bile geçmiyordu. Sınavdan yaklaşık bir buçuk iki ay gibi bir zaman önceydi, önünde bir sınavının olduğunu ve bu sınava kaldığı yerden devam etmesi gerektiğini düşünmeye başladı. Buna inandı. Bizde aile olarak, anne baba olarak bizde elimizden geldiği kadar yardımcı olmaya çalıştık.

Sınav gününe kadar sınava girip giremeyeceği konusunda bile kafamız çok net değildi. Yani giremeyebilir yada girecek olsa bile sınavı tamamlamadan çıkabilir diye düşünüyorduk. Ama çok şükür her iki sınava da başladığı gibi sınavın sonuna kadar bekleyebildi. Biz zaten sınava girdiyse gerisi çokta önemli değil, sonuç nasıl olursa olsun hayırlısı o olur diye düşündük. Ama sonuç gerçekten hepimizin beklediğinden daha güzel bir sonuç oldu" ifadelerini kullandı. - ADIYAMAN