Deprem bölgesinden 2023-YKS'ye başvuran adaylara ulaşım ve barınma desteği başvuru süresi uzatıldı

17-18 Haziran'da yapılacak 2023-YKS'ye, deprem bölgesinde ikamet eden adaylara yönelik sağlanan ulaşım ve barınma desteği başvuru süresi 15 Haziran'a kadar uzatıldı. Başvurular, kimlik kartı, sınav giriş belgesi ve ikametgah belgesi ile birlikte valilik ve kaymakamlıklara şahsen yapılacak.

DEPREM bölgesinden 2023 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (2023-YKS) başvuran adaylara sağlanan ulaşım ve barınma desteği başvuruları, 15 Haziran Perşembe gününe kadar uzatıldı.

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM) internet sitesinde yer alan duyuruya göre; 17-18 Haziran'da yapılacak 2023-YKS'ye, ikamet ettiği sınav merkezi dışında girecek depremzede adaylara yönelik ulaşım ve barınma desteği süresi uzatıldı. Başvurular, 15 Haziran Perşembe mesai bitimine kadar yapılabilecek. Adayların ulaşım ve barınma ihtiyaçları, öncelikle KYK yurtları olmak üzere valilikler ve kaymakamlıklar üzerinden AFAD koordinesinde karşılanacak. Ulaşım ve barınma desteği için başvurular, kimlik kartı, 2023-YKS sınava giriş belgesi ve ikametgah belgesi ile birlikte valilik ve kaymakamlıklara şahsen yapılacak.