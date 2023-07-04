Deprem Bölgesinde Hizmete Devam Eden Öğretmenlerin Hizmet Puanları Artırılacak

MİLLİ Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, deprem bölgesinde hizmete devam etmek isteyen, öğrencilerinden ayrılmak istemeyen öğretmenlerin hizmet puanlarını artıracaklarını belirtti.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, dün deprem bölgesindeki illerde görev yapan öğretmenler için yayınlanan atama ve yer değişikliği takvimine ilişkin, Twitter hesabından açıklama yaptı. Bakan Tekin, "Deprem bölgesindeki öğretmen arkadaşların yaşadıklarını ne yapsak telafi edemeyiz farkındayız. Ama elimizden geleni de yapmaya çalışıyoruz. Dün atama ve yer değişikliği takvimini yayınladık. Bölgedeki arkadaşlardan yer değişikliği yapmak isteyenlere takvimde öncelik verdik. Buna rağmen yer değişikliği yapamayan arkadaşlar normal başvuru da yapabilecekler. Sorun yine çözülmezse süreç tamamlandıktan sonra yardımcı olmaya çalışacağız" dedi.