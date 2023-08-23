Deprem Bölgesinde Eğitim Öğretim Başlıyor

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, deprem bölgesinde eğitim öğretimin başlaması için tüm tedbirleri aldıklarını belirterek, 'Hiçbir sıkıntı olmadan eğitim süreci başlayacak' dedi. 11 Eylül tarihinde tüm öğrencilerin kitaplarının masalarının üzerinde hazır olacağını ifade eden Bakan Tekin, yatırım süreci devam eden işlerin büyük çoğunluğunun gerçekleşme oranlarının yüzde 50'nin üzerinde olduğunu, dolayısıyla bunların tamamının 2024-2025 eğitim öğretim yılının başına yetiştirmek üzere karar aldıklarını aktardı.

ÖĞRETİM SORUNSUZ BAŞLAYACAK

MİLLİ Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, deprem bölgesinde 11 Eylül itibarıyla eğitim öğretimin başlaması için tüm tedbirleri aldıklarını belirterek, "Hiçbir sıkıntı olmadan eğitim süreci başlayacakö dedi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Şanlıurfa'ya geldi. GAP Havalimanı'nda kent protokolü tarafından karşılanan Bakan Tekin, Vali Hasan Şıldak'ı makamında ziyaret etti. Burada kentin eğitim sorunları hakkında brifing alan Tekin, daha sonra GAP Tarımsal Araştırma Merkezi'nde İl Eğitim Değerlendirme Toplantısı'na katıldı. Burada gazetecilere açıklamada bulunan Bakan Tekin, deprem bölgesinde 11 Eylül tarihi itibarıyla eğitim öğretimin başlaması için tüm tedbirleri aldıklarını söyledi. Bakan Tekin, "Hiçbir sıkıntı olmadan eğitim süreci başlayacak. Öğrencilerimiz açısından zorunlu telafi eğitimleri, öğretmenlerimiz açısından başta barınma ve ulaşım olmak üzere ulaşım, hem mevcut öğretmenlerimizin hem de 1 Eylül'de tarihi itibarıyla atanan yeni kardeşlerimizin problemlerinin çözümü noktasında gerekli tüm tedbirleri almış durumdayız, Deprem bölgesiyle ilgili bir sıkıntı yaşanmayacak. Derslik ihtiyacının karşılanması açısından üç aşamalı bir projeksiyon gerçekleştirdik. Bazı projelerimiz 11 Eylül itibarıyla bitmiş olacak, bazı projelerimiz bahar yarıyılının başlangıçla bitmiş olacak. Bazı projelerimiz de önümüzdeki eylül dönemine yetişecek şekilde yatırım projelerimizi yapmış oldukö dedi.

KİTAPLAR MASADA HAZIR OLACAK

11 Eylül tarihinde tüm öğrencilerin kitaplarının masalarının üzerinde hazır olacağını ifade eden Bakan Tekin, "2013 yılında Şanlıurfa'da 9 bin 21 derslikle eğitim öğretime devam ediyormuşuz. Benim müsteşarlık yaptığım dönemde 2013-2018 yılları arasında Şanlıurfa'da inşaatını tamamladığımız, ihalesini tamamladığımız eğitim öğretim sürecini başlattığımız toplam derslik sayısı 9 bin 560. Bu, benim müsteşarlığım döneminde Şanlıurfa'ya özel ilgi gösterdiğimin bir göstergesi. Sadece benim müsteşarlık yaptığım dönemde 2013 yılına kadarki derslik yapıldığını sizinle paylaşmak istiyorum. Dolayısıyla bundan sonraki süreçte de şunu taahhüt ediyorum Şanlıurfa halkına; hiç endişe etmesinler, biz Şanlıurfa'da bu anlamda yeni dönemde eğitim öğretimle ilgili fiziki anlamda yatırımla ilgili ihtiyaçlarını devletimizin bize tanıdığı güç ve imkanlar çerçevesinde minimize edeceğimizi taahhüt ediyorum. Biz elimizden geldiğinde bunu yapacağız. İnşallah 2024 yatırım programına göre revize etmiş olacağız. Şu anda Şanlıurfa'da yapımı devam eden bin 233 derslik, 3 pansiyon, 3 spor salonu ve bir de lojman var. İlave olarak yaklaşık bin derslik bir pansiyon, bir spor salonu, bir lojman ve bir de 150 yataklı uygulama oteli olmak üzere yatırım programımızda olup ihaleye çıkılmayan okullarımız varö diye konuştu.

YATIRIM ORANLARI YÜZDE 50'NİN ÜZERİNDE

Bakan Tekin, yatırım süreci devam eden işlerin büyük çoğunluğunun gerçekleşme oranlarının yüzde 50'nin üzerinde olduğunu, dolayısıyla bunların tamamının 2024- 2025 eğitim öğretim yılının başına yetiştirmek üzere karar aldıklarını aktardı. Tekin, sözlerini şöyle tamamladı: "Biraz önceki toplantıda şu kararları aldık. Birincisi, yatırım süreci devam eden işlerimizin büyük çoğunluğunun gerçekleşme oranları yüzde 50'nin üzerinde. Dolayısıyla bunların tamamının 2024-2025 eğitim öğretim yılının başına yetiştirmek üzere kararımızı aldık. Biz bütçe anlamında, hak ediş anlamında bu süreci destekleyeceğiz. İkincisi, yatırım programımızda olup ihale sürecine başlanmayan işler var. Valimiz, Büyükşehir Belediyemiz ve milletvekillerimizle beraber bunların tamamını bu yıl içinde ihalenin tamamlanmasını kararlaştırdık. Ufak tefek eksiklikler var, onları da ilgililerimiz aşacaklar. Aramızdaki antlaşmamız kasım ayının başında tekrar bir araya geleceğiz. Bunların gerçekleşme durumunu konuşmuş olacağız. Kasım başına kadar bu süreci tamamlamış olacağız. Bütün bu sürecin sonunda, kasım ayının başındaki toplantımızda da Büyükşehir Belediye Başkanımız bize burada yatırım planına alacağımız okullarla ilgili arsa problemini çözeceğini taahhüt etmiştir, biz de onun çözdüğü arsa problemi üzerinde çalışmalarımızı yapacağız. 2024 programını ona göre revize edeceğiz inşallah. Burada ciddi sorunlardan bir tanesi öğretmen norm kadro uygulamasıyla ilgili açıklarımız. Onunla ilgili de önümüzdeki yıl, 2024 bütçesinden yapacağımız atamada buradaki bütün norm açığını kapatacağımızı kendilerine söz verdik. Bizim projeksiyonumuz önümüzdeki şubat ayı içine kadar atama sürecinin tamamlanması. Dolayısıyla şubat ayına kadar buradaki norm ihtiyacını da inşallah gidermiş olacağız."