Deprem bölgesi Osmaniye'de karne heyecanı

OSMANİYE - Kahramanmaraş merkezli depremlerin yaralar açtığı Osmaniye'de 2022-2023 eğitim-öğretim yılı karne dağıtımı ile son buldu.

Osmaniye'de öğrenciler zorlu bir dönemin sonunda bugün 2022-2023 eğitim-öğretimini tamamlayarak karnelerini aldı. Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz'da öğrencilerin karne heyecanına ortak oldu. Osmaniye Yavuz Selim İlkokulunu ziyaret eden Vali Yılmaz burada öğrencilere karnelerini takdim etti.

Deprem sonrası çok hızlı bir şekilde reaksiyon göstererek okul binalarını yeniden toparladıklarını ve eğitim öğretime yeniden başladıklarını söyleyen Yılmaz, "Bu dönem çok büyük bir felaket yaşadık asrın felaketini yaşadık bundan çocuklarımızda okullarımızda etkilendi en az etkilenecek şekilde gayret gösterdik. Başta, Milli Eğitim Müdürümüz, yöneticiler, öğretmenlerimiz gerçekten olağanüstü bir gayret gösterdiler o eksiklikleri tamamlamak için ayrı bir gayret gösterdiler ben kendileri yürekten teşekkür ediyorum. Çocuklarımız eğitim ve öğretimine eksikliklerinin tamamlanması açısından bu çalışmalar önemliydi bunları da yaptılar. Bu gün eğitim öğretim dönemimizin son günü çocuklarımız dinlenmeyi hak etti çocuklarımıza ben bu dönemde bol bol kitap okumalarını, dinlenmelerini, oyun oynamalarını güzel vakit geçirmelerini diliyorum. Çocuklarımızın eğitim öğretim hayatının hiçbir dönem aksamadan devam etmesini bir daha böyle bir felaket yaşanmamasını diliyorum. Öğretmenlerimiz, Milli Eğitim camiamıza çok teşekkür ediyorum" dedi.