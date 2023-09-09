Deprem Bölgelerine 300 Binden Fazla Kitap Ulaştırıldı

Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği tarafından hayata geçirilen 'Bir Kitap da Benden Projesi' kapsamında, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illere 300 binden fazla kitap ulaştırıldı.

Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği (TDED) tarafından hayata geçirilen "Bir Kitap da Benden Projesi" kapsamında, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illere 300 binden fazla kitap ulaştırıldı.

TDED'den yapılan açıklamaya göre, İstanbul Valiliğinin desteğiyle hayata geçirilen proje ile özellikle çocukların ve gençlerin deprem sonrası yaşadıkları zor dönemi en doğru ve verimli şekilde atlatmasına destek olmak ve iyileşme sürecine katkıda bulunmak amaçlandı.

Gezici kütüphanelerle 320 konteyner kente, köylere ve merkezden uzak yerlere kitap, kütüphane ve kitaba yönelik etkinlikler taşınarak çocuk ve gençlerin sosyalleşmesi, sosyal psikolojilerinin iyileştirilmesi, dayanışma şuurunun artırılması sağlandı.

"Deprem bölgesi kitapla buluşsun istedik"

Açıklamada görüşlerine yer verilen TDED Genel Başkanı Ekrem Erdem, TDED'in "Dilimiz Kimliğimizdir" şiarıyla faaliyetlerde bulunmak amacıyla kurulduğunu belirterek "Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği olarak bu seferberlikte üzerimize düşeni yerine getirmek için 'Bir Kitap da Benden Projesi'ni hayata geçirdik. İstedik ki deprem bölgesinde yetişen yeni nesillerimiz dilimizi ve kültürümüzü en güzel şekilde yansıtan edebi ve bilgilendirici kitaplarla buluşsun." ifadelerini kullandı.

Bağış kampanyası yoluyla toplanan kitapların iki gezici kütüphane aracılığıyla depremden etkilenen 11 ildeki çocuklara ve gençlere hediye edildiğini aktaran Erdem, "Kütüphanelerimizin uğradığı her noktada büyük ilgiyle karşılandığı için müsterihiz. Bu ilgiden ve hediye kitap sevincinden anladığımız, önemli bir boşluğu doldurduğumuzdur." değerlendirmesini yaptı.

Sürece ilişkin bilgiler paylaşan Erdem, şunları kaydetti:

???????"İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü desteğiyle hayata geçirdiğimiz proje için İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü desteğiyle okullarda kitap bağış kampanyası düzenlendi. Yüzbinlerce kitap İstanbul Eyüpsultan'daki dernek Genel Merkezimizde toplandı. Yazarlar, edebiyatçılar, editörler, dernek yöneticileri ve alanında uzman gönüllüler bir araya gelerek kitapları tasnif etti ve dağıtıma hazır hale getirdi. Tırlarla deprem bölgemize ulaşan kitaplar, bölgeyi karış karış dolaşan gezici kütüphanelerimizle çocuk ve gençlerimize hediye edildi."

Gezici kütüphanenin eylülün ilk haftasına kadar seyahatini sürdürdüğüne işaret eden Erdem, "Çocuklarımızın ve gençlerimizin, ilgi alanlarına ve ihtiyaçlarına yönelik doğru eserleri seçebilmesini kolaylaştırmak adına, her ilimizin Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüklerinden tahsis edilen psikososyal destek ekipleri rehberlik etti. Gezici kütüphanelerimizin faaliyetiyle sınırlı kalmayan projemiz aracılığıyla deprem illerimizde kalıcı konteyner kent-kütüphaneleri kurduk ve açılışlarını gerçekleştirdik. Bölgede kitap talep eden okulların kütüphanelerine kitap bağışında bulunduk." ifadelerini kullandı.

313 bin 600 kitap dağıtıldı

Gezici kütüphanelerdeki kitaplar, depremden etkilenen 11 ildeki çocuklara hediye edildi.

Proje kapsamında Hatay, Adana, Kahramanmaraş, Adıyaman, Malatya, Elazığ ve Diyarbakır'da kurulan 21 kalıcı kütüphaneye 128 bin 600 kitap teslim edildi.

Bu şehirlere ilave olarak Gaziantep, Kilis, Osmaniye ve Şanlıurfa'daki gezici kütüphaneler aracılığıyla da 185 bin kitap dağıtılırken toplamda 313 bin 600 kitap okuyucuyla buluştu.