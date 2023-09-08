Deprem Araştırmaları İçin İngilizce Programı Hazırlandı

GAZİ Üniversitesi ile Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırmaları Enstitüsü iş birliğinde, Kahramanmaraş merkezli depremlerde görev alan yabancı arama-kurtarma ekiplerinin yaşadığı dil problemi nedeniyle, deprem odaklı acil durum İngilizce programı hazırlandı. TÜBİTAK tarafından desteklenen projede; Milli Eğitim Bakanlığı onayı alındıktan sonra İngilizce müfredatına eklemeler yapılarak web temelli bir platform kurulması hedefleniyor.

Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi İngiliz Dili Eğitimi Bölümü ve Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi arasında doğal afet zamanlarında afetzedelerin, hayatta kalma becerilerini arttırmak ve uluslararası yardımlaşmalar için kendilerini İngilizce ifade edebilmeleri için proje başlatıldı. TÜBİTAK tarafından desteklenen ve 3 yıl sürecek projede; odak grubu olarak ilkokul 4'üncü sınıf öğrenciler ele alındı. Milli Eğitim Bakanlığı'nın mevcut İngilizce müfredatına, acil durum İngilizcesi odağında eklemeler yapılması ve bunun hem öğrenciler hem de veliler için çevrimiçi bir platforma dökülmesi hedefleniyor.

SAHADAKİ SORUNLARA ÇÖZÜM ÜRETECEK

Proje kapsamında Kandilli Rasathanesi'nin desteğiyle, 6 Şubat tarihli Kahramanmaraş merkezli depremlerde Türkiye'ye gelen uluslararası arama-kurtarma ekipleri ile görüşmeler yapılacak ve sahada karşılaşılan sorunlar gelecekteki olası afetler için çözülmeye çalışılacak. Proje kapsamında; çocuklara doğal afet zamanlarında yaşanan uluslararası yardımlaşmaların hangi amaçla ve neden yapıldığı öğretilecek, daha sonra kendilerini koruyabilecek ve sorunlarını aktarabilecek kadar İngilizce konuşabilmeleri sağlanacak.

'DİL BARİYERİNİ AŞMAYI HEDEFLİYORUZ'

Projenin yürütücülerinden Gazi Üniversitesi İngiliz Dili Eğitimi Bölümü'nden Doç. Dr. Zekiye Müge Tavil, projenin çıkış noktasının Kahramanmaraş merkezli depremler olduğunu söyledi. Doç. Dr. Tavil, "Kalabalık bir uluslararası kurtarma ekibi, bize destek olmak için ülkemize geldiler. Bu sırada yaşadıkları problemlerin ilki olarak hava koşullarını, daha sonra da dille ilgili sıkıntıları söylediler. Bu dil bariyerini aşmayı hedefliyoruz. Bunun için de öncelikle gerek ulusal gerek uluslararası platformda arama-kurtarmada çalışan arkadaşlarımız ile görüşmeler yapacağız. Problem olarak belirttikleri noktaların ne olduğunu ortaya koyduktan sonra Milli Eğitim müfredatına ve kazanımlarına paralel, sınıflara entegre ettiğimiz, web temelli bir platform oluşturmayı ve bunun erişimini hem öğrencilerimize hem velilerimize açmayı hedefliyoruz" dedi.

'ORTAOKUL SON SINIFA KADAR AFET ÜNİTESİ YOK'

İlkokul 4'üncü sınıfın kritik bir dönem olduğunu ve proje odağı olarak seçilmesinin birçok nedeni olduğunu belirten proje araştırmacısı Doç. Dr. Müzeyyen Nazlı Güngör ise "Ortaokul 8'inci sınıfa kadar İngilizce müfredatına baktığımızda; deprem ya da doğal afetlere yönelik bir ünitenin işlenmediğini görüyoruz. İkinci olarak ilkokul öğrencileri okulda öğrendiği her şeyi evde ailesiyle ve yakın çevresiyle paylaşıyor. İlkokul 4 olmasının bir diğer gerekçesi; öğrencilerin psikolojik olarak hazır bulunuşları. Bu, 3 yıllık bir proje; ihtiyaç analizi basamağıyla başlıyoruz. Daha sonra program geliştirip, bunu iç ve dış paydaşlar ile paylaşmayı hedefliyoruz. Uzun vadede sadece bir seferliğine değil; her yıl işlenebilecek, MEB öğrenim kazanımlarına paralel bir programı alanımıza ve ülkemize kazandırmayı, öğrencilerimize hayatta kalma stratejileri kazandırmayı ve ülkemizde güvende kalma becerilerini geliştirmeyi hedefliyoruz" diye konuştu.