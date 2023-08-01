Denizli'den 5 öğrenci Uluslararası STEM Olimpiyatları'nda 17 madalya kazandı

Denizli'den 5 öğrenci, fen, teknoloji, mühendislik ve matematik alanlarında düzenlenen Uluslararası STEM Olimpiyatları'nda 17 madalya elde etti. Öğrenciler, Paris'te düzenlenen yarışmalarda kendi yaş gruplarında altın, gümüş ve bronz madalyalar kazandılar.