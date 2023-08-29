Denizli'deki öğrenci yurtlarında YKS sonuçlarına yönelik hazırlıklar hız kazanıyor

Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı Denizli'deki 11 öğrenci yurdunda, YKS sonuçlarının açıklanmasıyla hazırlıklar hız kazandı. Bakım onarım ve tadilat çalışmalarının sürdüğü yurtlarda çalışmaları yakından takip eden İl Müdürü Ömer İlman, öğrencilerin güvenli ve konforlu bir şekilde barınmaları ile sağlıklı beslenme hizmetine ulaşması için sorumluluklar taşıdıklarını belirterek, titizlikle çalışmaları sürdürdüklerini belirtti.

Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı Denizli'deki 11 öğrenci yurdunda, YKS sonuçlarının açıklanmasıyla hazırlıklar hız kazandı. Bakım onarım ve tadilat çalışmalarının sürdüğü yurtlarda çalışmaları yakından takip eden İl Müdürü Ömer İlman, öğrencilerin güvenli ve konforlu bir şekilde barınmaları ile sağlıklı beslenme hizmetine ulaşması için sorumluluklar taşıdıklarını belirterek, titizlikle çalışmaları sürdürdüklerini belirtti.

Üniversitelerde tercih döneminin sonuçlanmasının ardından bu hafta kayıtlar başlıyor. Eylül ayında yeni eğitim öğretim yılının açılması ile birlikte faaliyete girecek Gençlik Spor Bakanlığı'nın Denizli yurtlarında hummalı hazırlık devam ediyor.

Bakım onarım çalışmaları sürüyor

Deprem felaketi sonrası tüm yurtta olduğu gibi depremzedelerin ağırlandığı öğrenci yurtlarında Denizli'de 5 bin 218 depremzede yurtlarda misafir edilmişti. Yeni eğitim öğretim dönemi öncesi yurt binaları ve ortak kullanım alanları bakıma alındı. Denizli'de devlete bağlı 11 öğrenci yurdunda boya, badana, temizlik, bakım, onarım, ilaçlama ve hijyen çalışmaları yoğun bir şekilde devam ediyor.

Denizli'de 11 öğrenci yurdunda 12 bin 390 yatak kapasitesi mevcut

Gençlik ve Spor Bakanlığı yatırımları arasında bulunan ve yapımı üç yıl süren Kampüs bölgesindeki 2 bin kişilik 5 bloklu öğrenci yurdu tamamlandı ve bu yıl tam kapasiteyle hizmet verecek. Denizli'de il merkezinde 6 adet, ilçelerde 5 adet olmak üzere toplam 11 adet öğrenci yurdu bulunuyor. 8 bin 391 kız, 3 bin 999 erkek olmak üzere toplamda 12 bin 390 yatak kapasitesine sahip yurtlarda her türlü konforun yanı sıra öğrencilerin eğitimlerinden artan zamanda sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerle geleceğe hazırlanmaları için alanlar bulunuyor.

"Gençliğe yatırım, geleceğe yatırımdır"

Yurtlardaki bakım onarım ve tadilat çalışmalarını yakından takip eden Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer İlman; yeni dönemde yurtların en iyi hizmeti verebilmesi için çalıştıklarını kaydetti. 2022 yılı ilk yerleştirme sonucunda Denizli yurtlarına başvuran tüm öğrencilerin yurtlara yerleştiğini ve hiçbir öğrencinin açıkta kalmadığını hatırlatan İlman; bu senede yaptıkları planlamalarla ilk başvurular sonrası tüm öğrencilerin yerleşmesini hedeflediklerini söyledi.

Pamukkale Üniversitesi'ni kazanan öğrencileri tebrik eden İlman, yurtlara gelecek her bir öğrencinin kendilerine emanet olduğunu hatırlatarak, yurt konforunun yanısıra sosyal ve kültürel anlamda da sorumluluklar taşıdıklarını, gençlerin kendilerini evlerinde hissetmeleri için büyük bir özveri ile çalışmalarını sürdürdüklerini sözlerine ekledi. - DENİZLİ