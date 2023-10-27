Denizli'de öğrenciler Cumhuriyet'in 100. yıl dönümünü kutladı
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Denizli'nin Pamukkale ilçesinde Necla-Ergün Abalıoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında hazırladıkları koreografiyi sergiledi. Öğrencilerin okul bahçesinde yaptığı figürler, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası tarafından seslendirilen 100'üncü Yıl Marşı eşliğinde paylaşıldı.
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde öğrenciler hazırladıkları koreografi ile Cumhuriyet'in 100. yıl dönümünü kutladı.
Karahasanlı Mahallesi'ndeki Necla-Ergün Abalıoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrenci ve öğretmenleri Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında çalışma yaptı.
Öğrenciler okul bahçesinde kalp, meclis binası, milli muharip uçak KAAN, fabrika, 1915 Çanakkale Köprüsü ve yerli otomobil Togg'un figürünü yaptı.
Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası tarafından seslendirilen 100'üncü Yıl Marşı eşliğinde hazırlanan klip okulun sosyal medya hesaplarından da paylaşıldı.