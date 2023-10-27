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Denizli'de öğrenciler Cumhuriyet'in 100. yıl dönümünü kutladı

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde Necla-Ergün Abalıoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında hazırladıkları koreografiyi sergiledi. Öğrencilerin okul bahçesinde yaptığı figürler, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası tarafından seslendirilen 100'üncü Yıl Marşı eşliğinde paylaşıldı.