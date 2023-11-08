Denizli Büyükşehir Belediyesi Ara Tatil Şenliği

Denizli Büyükşehir Belediyesi, ara tatilin başlamasıyla birlikte çocukların gönüllerince eğlenip keyifli vakit geçireceği bir şenlik hazırladı. Çocuklar 11-12 Kasım'da düzenlenecek ücretsiz şenlikte, Wonderland Sirki'nden Sertaç Abi'ye, Sevimli Kahramanlar'dan kukla, tiyatro, planeteryum ve atölye gösterilerine birçok sürpriz ile karşılaşacak.

Denizli Büyükşehir Belediyesi, ara tatilin başlamasıyla birlikte çocukların gönüllerince eğlenip keyifli vakit geçireceği bir şenlik hazırladı. Çocuklar 11-12 Kasım'da düzenlenecek ücretsiz şenlikte, Wonderland Sirki'nden Sertaç Abi'ye, Sevimli Kahramanlar'dan kukla, tiyatro, planeteryum ve atölye gösterilerine birçok sürpriz ile karşılaşacak.

Denizli Büyükşehir Belediyesi, 2023-2024 eğitim-öğretim yılı birinci dönem ara tatilinde çocukların tatil keyfini doyasıya yaşayacağı bir şenlik programı hazırladı. 11 Kasım Cumartesi ve 12 Kasım Pazar günü düzenlenecek Büyükşehir Ara Tatil Şenliği 2 gün boyunca Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek. Saat 11.00'de başlayacak Büyükşehir Ara Tatil Şenliği gün boyu birçok etkinlik ve gösterilerle çocuklara unutulmaz bir hafta sonu yaşatacak. Çocuklar ve yetişkinler ünlü Wonderland Sirki'nde benzersiz yetenekleri izleyecek. 11 Kasım Cumartesi günü saat 17.00 ve 20.00, 12 Kasım Pazar günü ise saat 13.00 ve 15.00'te sahne alacak Wonderland Sirki'nde illüzyonist, çocuk animatörü ve yabancı uyruklu akrobatlar nefes kesen performanslarını sergileyecek.

Sertaç Abi de şenlikte olacak

11 Kasım Cumartesi günü saat 14.00'te ise çocukların ve gençlerin severek takip ettiği Youtuber Sertaç Abi (Sertaç Güngör) dijital çağ üzerine keyifli bir söyleşi gerçekleştirecek. Saat 16.00 ve 18.00'de de orijinal hikayesinden uyarlanan Pinokyo adlı çocuk tiyatrosu sahnelenecek. Süpervizörlüğünü ünlü oyuncu Hakan Altıner'in yaptığı pedagog onaylı oyunu 3 yaş ve üstü çocuklar izleyebilecek. 12 Kasım Pazar günü de saat 14.00, 16.00 ve 18.00'de Sevimli Kahramanlar Hayal Adası'nda adlı maskot tiyatrosu sahne alacak. 2 yaş ve üstü çocukların izleyebileceği oyunda Maşa, Koca Ayı, Elsa, Olaf ve Şirin Baba sevenleriyle buluşacak.

Gün boyu sürecek

Gün boyu bando konserleri, yüz boyama, palyaço, sosis balon dağıtımı, tahta bacak gösterilerinin yapılacağı şenlikte, ateşbaz gösterileri, çim adam atölyesi, pandomim gösterisi, ahşap maket atölyesi, planetaryum, puzzle atölyesi, kaşık kukla atölyesi, kum boyama atölyesi, maske tasarım atölyesi, strafor duvar süsü atölyesi, takı tasarım atölyesi, seramik biblo atölyesi ve neşeli yüzler atölyesi yapılacak. Çocukla tatilin başlamasıyla birlikte gönüllerine eğleneceği bir hafta sonu yaşayacak.

"Çocuklar bizim geleceğimiz"

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, çocuklar için eğitici ve eğlendirici içeriklerle dolu bir şenlik programı hazırladıklarını söyledi. "Çocuklar bizim geleceğimiz" diyen Başkan Osman Zolan, "Denizli Büyükşehir Belediyesi olarak çocuklarımızın ara dönem tatillerini keyifli bir şekilde geçirmeleri için dolu dolu bir şenlik düzenliyoruz. Çocuklarımız şenliğimizde bir yandan eğlenirken diğer yandan eğitici içeriklerle çok güzel vakit geçirecek, ayrıca bir nebze de olsa sanal alemden uzaklaşma fırsatı yakalayacaklar. Tüm çocuklarımızı ücretsiz şenliğimize davet ediyor, her birine şimdiden iyi tatiller diliyorum" diye konuştu. - DENİZLİ