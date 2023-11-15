DENİB Akademi'den Tasarım Odaklı Düşünme Atölyesi

DENİB Akademi faaliyetleri çerçevesindeki yeni oluşumlardan "Akademi Profesyonel" kapsamında "Tasarım Odaklı Düşünme Atölyesi)" eğitim programı düzenlendi.

DENİB Akademi faaliyetleri çerçevesindeki yeni oluşumlardan "Akademi Profesyonel" kapsamında "Tasarım Odaklı Düşünme Atölyesi)" eğitim programı eğitmen Prof. Barış Atiker 14 Kasım 2023 tarihinde Denizli İhracatçılar Birliği Hizmet Binasında düzenlendi. Eğitim programında; problem çözme yeteneklerini geliştirme, tasarım odaklı düşünmenin 5 aşaması ve süreçleri, sorunları derinlemesine analiz etme ve doğru bir temel oluşturma, sorunları tanımlama, fikir üretimi, fikirleri toplama ve geliştirme için malzeme sağlama, prototipleme, en iyi fikirleri seçme ve bu fikirleri basit prototiplere dönüştürme, prototipleri gerçek kullanıcılara veya hedef kitleye sunma, iteratif yaklaşım ve oluşturucu çözümler bulma gibi konu başlıkları üzerinde duruldu.

Uygulama üzerinden yapılan work shoplar ile interaktif olarak gerçekleştirilen eğitimde, müşteriyi ve kullanıcı ihtiyaçlarını anlama, bu ihtiyaçları karşılayacak ürün veya hizmetleri tasarlama yeteneğini geliştirerek müşteri memnuniyeti nasıl artırılabilir, sadık bir müşteri tabanı nasıl oluşturulabilir, işletmeleri etkileyen zorluklar nasıl tanımlanır, analiz edilir ve çözümlenir, yöneticiler farklı bakış açılarından faydalanarak daha oluşturucu ve kapsamlı çözümleri nasıl üretebilirler gibi başlıklar üzerinde duruldu.

DENİB Akademi bünyesinde yıl boyunca devam edecek olan eğitim faaliyetleri çerçevesinde "Akademi Girişimci" kapsamında 23-24 Kasım 2023 tarihlerinde "İleri Excel Uygulamaları" eğitimi gerçekleşecek. Eğitimlere dair detaylı bilgiye resmi internet adresinden ulaşıla bilinecek. - DENİZLİ