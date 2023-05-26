Demirören Medya ve Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde dijital iletişim sunumu

Demirören Medya ve Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde İstanbul Aydın Üniversitesi Yeni Medya ve İletişim Bölüm Başkanı Doç. Dr. Nur Emine Koç'un katılımıyla 'Artı ve eksileriyle dijital iletişim' sunumu düzenlendi. Sunumda, iletişimden, medyaya; yeni medyadan dijital hastalıklara kadar birçok konu öğrencilerle tartışıldı.

Demirören Medya ve Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde İstanbul Aydın Üniversitesi Yeni Medya ve İletişim Bölüm Başkanı Doç. Dr. Nur Emine Koç'un katılımıyla 'Artı ve eksileriyle dijital iletişim' sunumu düzenlendi. Sunumda, iletişimden, medyaya; yeni medyadan dijital hastalıklara kadar birçok konu öğrencilerle tartışıldı.

Demirören Medya Center Erdoğan Demirören Konferans Salonu'nda düzenlenen sunuma Demirören Haber Ajansı (DHA) Genel Müdürü Celal Korkut, Demirören Medya Eğitim Projeleri Grup Direktörü Nuran Çakmakçı ve Demirören Medya ve Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Atila Ertoğan ve çok sayıda öğrenci katıldı. Doç. Dr. Nur Emine Koç'a sunumunun ardından Demirören Medya ve Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri çiçek takdiminde bulunurken Nuran Çakmakçı da plaketini teslim etti.

'ÇOK DONANIMLI VE GÜZEL BİR LİSEYE SAHİPLER'

Üniversiteden öğrencilerinin de bugünkü sunuma katıldıklarını belirten Doç. Dr. Nur Emine Koç, sözlerine şöyle devam etti:

'Proje kapsamında hem lise hem de üniversite öğrencileri bir araya gelerek çok güzel bir etkileşim sağladı. Beni dinlerken öğrencilerin gözlerinden çıkan ışık çok hoşuma gitti. Çok donanımlı ve güzel bir liseye sahipler bu yüzden çok şanslı olduklarını düşünüyorum. Kendileri de ayrıcalıklı öğrenciler olduklarının farkındalar. Biz de bugün iletişimden bahsetmek istedik. Ardından medyanın tanımlarından konuşurken geleneksel medya ile yeni medyanın arasındaki farklara değindik. Yeni medyanın içindeki sosyal medyanın gücünden de bahsettik. Biz de yaratmış olduğu pozitif etkilerle negatif etkileri konuştuk. Çocukların da benim yaşadığım dijital hastalığı yaşadıklarını gördük. Sunum bittiği zaman yanıma gelip 'Hocam sizin yaşadığınız hastalıkları ben de yaşamıştım. Dijital hastalık olarak hepimizin aynı yoldan geçtiğini düşünüyorum çünkü pandemi öncesi ve sonrası sosyal medya kullanımı çok güçlü bir şekilde arttığı için özellikle medya liselerinde okuyan çocuklarda farkındalık yaratılması gereken durum, medya okuryazarlığı olmalıyken, dijital medya okuryazarlığının da üzerine gidilmeli. Bu dijital medya okuryazarlığını anaokulundan üniversite sona kadar sürekli almaları gerektiğini düşünüyorum. Değişim halinde olunduğundan farkındalık yaratmak adına en küçük halinden en büyüğüne kadar kısıtlayamayız ama farkındalık yaratarak onların kendilerine sınır koymalarını sağlayabiliriz. Bugün de kendi sınırlarını sorgulamaları gerektiklerini onların gözlerinde gördüm, beni çok mutlu etti.'

'BU İLK OLDU AMA KESİNLİKLE SON OLMAYACAK'

İstanbul Aydın Üniversitesi ile Demirören Teknik ve Anadolu Lisesi arasında etkileşimin devam etmesini istediklerini belirten Doç. Dr. Nur Emine Koç, 'Buraya kendi öğrencilerimizle geldik, kesinlikle böyle bir proje düşünüyoruz. Bu kapsamda okul müdürümüzle de görüştük, etkileşim halindeyiz. Bunu bir proje ile taçlandırmak isteriz. Hem bizim öğretmenlerimiz hem üniversite hem de lise öğrencilerimiz açısından etkileşim sağlayarak, medyacılar, iletişimciler ve yeni medyacılar olarak liseden farkındalık yaratabilecek seviyede bir proje oluşturmayı çok isteriz. Projeler üzerine konuşmalarımız var. Bu ilk oldu ama kesinlikle son olmayacak' şeklinde konuştu.