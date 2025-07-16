Demirören Medya ve Teknoloji Lisesi, Öğrencilerine Uygulamalı Eğitim Fırsatları Sunuyor

DEMİRÖREN Medya ve Teknoloji Lisesi, öğrencilerini medya sektörünün uzmanlarıyla buluşturarak uygulamalı eğitim imkanı sunuyor. Teknolojik altyapı, AP programı ve yapay zeka eğitimiyle desteklenen model öne çıkıyor.

MEDYA PROFESYONELLERİYLE EĞİTİM

Demirören Medya ve Teknoloji MTAL, medya sektöründe aktif çalışan uzmanlarla eğitim süreçlerini bir araya getiriyor. Öğrenciler, gerçek stüdyo ortamlarında mesleklerini deneyimleme şansı bulurken, medya sektörünün dinamiklerini doğrudan uygulamalı olarak öğreniyor.

YAPAY ZEKA İLE TEKNOLOJİK YATIRIM

Türkiye'de ilk kez lise düzeyinde açılan Yapay Zeka bölümü, okulun teknolojiye verdiği önemin en somut göstergesi. Temel yazılım bilgisi, kodlama, robotik ve siber güvenlik gibi derslerle öğrenciler geleceğin dijital dünyasına hazırlanıyor.

KÜRESEL AKADEMİK AVANTAJLAR

Okul, AP programı sayesinde öğrencilerine uluslararası geçerliliği olan bir akademik donanım kazandırıyor. Avrupa Birliği akreditasyonu sayesinde de öğrenciler yurt dışında staj yaparak sektörel deneyim ediniyor. Buradan mezun olan öğrenciler uluslararası eğitim ve kültür anlamında oldukça donanımlı hale geliyor.

BAŞARIYA DESTEK: BURS VE YURT

LGS'de YÜZDE 1'lik dilimde yer alan öğrencilere burs sağlıyor. Demirören Medya tarafından sağlanan burs ile öğrenciler yalnızca eğitimlerine odaklanabiliyor. Farklı şehirlerden gelen öğrenciler için sunulan yurt olanağı da okulun sunduğu imkanlar arasında yer alıyor.