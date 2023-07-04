Demirci Belediye Başkanı LGS'de başarılı olan öğrencilere hediye verdi

Demirci Belediye Başkanı Selami Selçuk, Liselere Geçiş Sistemi ( Lgs ) kapsamında yapılan sınavda ilçe genelinde ilk 10'a giren öğrencilere hediye verdi.

Selçuk, LGS sınav sonuçlarının açıklanmasının ilçede ilk 10'a giren öğrencileri aileleri ile birlikte belediyede misafir etti. Ziyarete İlçe Milli Eğitim Müdürü Yüksel Kocabaş ve okul müdürleri ile öğrenciler ve aileleri katıldı.

Selçuk, öğrencilere teşekkür belgesi ve çeşitli hediyeler verdi.

İlçedeki başarıdan dolayı öğretmenlere teşekkür eden Selçuk, "Öğrencilerimiz de yapılan bu çalışmaların yanında yakaladıkları başarılar ile ilçemizi gururlandırıyorlar. Lise ve üniversite eğitiminde öğrencilerimizin ana hedefi istedikleri mesleğe gitmek için çalışacaklar. Her bir öğrencimize sonsuz başarı diliyorum." dedi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Yüksel Kocabaş da tercih işlemleri için okullarda öğrencilere destek sunacaklarını söyledi.