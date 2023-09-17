Darüşşafaka, deprem bölgesinden 104 öğrenciye eğitim imkanı sağladı

Kahramanmaraş ve Hatay depremlerinin ardından bölgeden 100 öğrenci alacağını açıklayan Darüşşafaka, yeni eğitim ve öğretim yılında deprem bölgesinden 104 öğrencinin Darüşşafaka çatısı altında eğitimlerine başladığı duyurdu. Konu ile ilgili olarak Darüşşafaka Cemiyeti'nin Yönetim Kurulu Başkanı Oğuz Güleç, "Darüşşafaka olarak bu yıl depremden etkilenen çocuklarımıza iyi bir eğitim imkanı sağlamak için kontenjanımızı artırdık. Her yıl aldığımız ortalama 120 öğrenciye ek olarak, bu yıl deprem bölgesinden de 104 çocuğumuza şefkat yuvamızın kapılarını açtık" dedi.

Anne ve/veya baba kaybı yaşamış, maddi durumu yetersiz öğrencilere 8 yıl tam burslu, yatılı kolej eğitimi veren Darüşşafaka, Türkiye'nin her köşesinden bine yakın öğrenciyle 2023-2024 eğitim ve öğretim yılını Darüşşafaka TİM Gösteri Merkezi'nde düzenlenen törenle açtı. Bu yıl Darüşşafaka Eğitim Kurumları'na başlayan 104'ü deprem bölgesinden olmak üzere toplam 225 öğrenci de Darüşşafaka'daki 8 yıllık ücretsiz ve yatılı eğitim yolculuğuna başladı.

"100 ÖĞRENCİYE DE BURS VE UZAKTAN EĞİTİM DESTEĞİ VERMEYİ PLANLIYORUZ"

"Eğitimde Fırsat Eşitliği" misyonuyla tam 160 yıldır faaliyetlerini sürdürdüklerini söyleyen Darüşşafaka Cemiyeti'nin Yönetim Kurulu Başkanı Oğuz Güleç, "Darüşşafaka olarak bu yıl depremden etkilenen çocuklarımıza iyi bir eğitim imkanı sağlamak için kontenjanımızı artırdık. Her yıl aldığımız ortalama 120 öğrenciye ek olarak, bu yıl deprem bölgesinden de 104 çocuğumuza şefkat yuvamızın kapılarını açtık. Bunun yanı sıra 21 Mayıs'ta yaptığımız sınavımıza katılan ancak okulumuzda eğitim hakkı elde edemeyen yine deprem bölgesinden 100 öğrenciye de burs ve uzaktan eğitim desteği vermeyi planlıyoruz. Böylelikle çocuklarımız eğitimlerini bulundukları illerde cemiyetimizin desteğiyle sürdürecekler" diye konuştu.

"ÇOCUKLARIMIZIN YARINLARINA IŞIK OLMAYI SÜRDÜRECEĞİZ"

Gelecek sene de deprem bölgesindeki çocuklar için ek kontenjan oluşturma hedefiyle kapasite artırımına yönelik "Eğitim Bizden, Yuva Sizden" kampanyasını başlattıklarını belirten Güleç, "Güzel ülkemizin yaşadığı deprem felaketinin ardından Darüşşafaka olarak üzerimize düşeni yaptık ve deprem bölgesinden 104 çocuğa, okulumuzda 8 yıl boyunca tam burslu, yatılı nitelikli eğitim hakkı sağladık. Gelecek sene de yine deprem bölgesinden çocuklarımıza kontenjan oluşturacağız. Bu sebeple Darüşşafaka Eğitim Kurumları'nın okul ve yurt binalarını yeniden inşa ederek, kapasitelerini artırmayı ve bilgi çağının kampüsünü ülkemize kazandırmayı hedefliyoruz. Böylelikle çağdaş ve eşitlikçi eğitim anlayışımızı daha fazla çocuğa ulaştırarak onların geleceğine dokunabileceğiz. Kampanyamızla, çocuklarımızın yarınlarına ışık olmayı sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

"EĞİTİM BİZDEN, YUVA SİZDEN" BAĞIŞ KAMPANYASI HAKKINDA

Darüşşafaka Cemiyeti, gelecek eğitim ve öğretim döneminde de depremden etkilenen çocuklara kontenjan sağlayabilmek amacıyla Darüşşafaka Eğitim Kurumları'nın İstanbul Maslak'taki kampüsünün kapasitesini artırmaya yönelik "Eğitim Bizden, Yuva Sizden" isimli yeni bir kampanyaya imza atıyor. Kampanya daha fazla çocuğun hayatına dokunarak, onlara sadece eğitim değil, aynı zamanda güvenli bir yuva sunmayı amaçlıyor.